Öğrencilere ’Vektörle kültürel mücadele’ eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programda 850 öğrenciye "Vektörle kültürel mücadele" eğitimi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler düzenli olarak vektörle mücadele faaliyetlerine devam ederken eğitim çalışmalarıyla da farkındalık oluşturduğu belirtildi. Düzenlenen programda Atakum ve İlkadım ilçelerindeki okullarda eğitim gören 850 öğrenciye “Vektörle kültürel mücadele” başlıklı eğitim verildi. İlkokul 3 ve 4’ncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde; sivrisineklerin nerelerde ürediği, üreme alanlarının nasıl engellenebileceği ve sivrisineklerden bulaşan hastalıklar anlatıldı.

“Sivrisinek üreme alanlarının yüzde 70’i insan eliyle yapay şekilde oluşuyor”

Eğitim çalışmasıyla ilgili bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, “Vektörle düzenli olarak mücadele ederken eğitim ve farkındalık noktasında da çalışmalar yapıyoruz. Kendimize bir hedef belirledik ve bu doğrultuda Samsun’daki tüm ilk ve ortaokullarda öğrencilerimize vektörle kültürel mücadelenin önemini anlatmak istiyoruz. Sivrisineklerin üreme alanlarının yaklaşık yüzde 70’lik kısmı insan eliyle yapay bir şekilde oluşuyor. Geleceğimiz olan çocuklara bu eğitimleri vererek üreme alanlarının ciddi oranda düşeceğini ön görüyoruz” dedi.