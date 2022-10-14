Öğrenciler bilimi, şenlikte öğreniyor

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kastamonu Bilim Şenliği” düzenlenen törenle başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler stantlarda sergilendi. Şenliğin açılışına katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile diğer protokol üyeleri, stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Bilim şenliğine katılan öğrenciler, 48 farklı atölyede deneyler yaparak bilimi eğlenerek öğrenme fırsatını bulacak. Stantlardaki bilimsel deneylere de katılan öğrenciler, bir yandan da gördüklerini uygulayarak öğrenme imkanı bulacak.

“Bizim için yegane rehber ilimdir, fendir”

Şenlikte konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Bilim Şenliğinin iller bazında düzenlenmesinde Kastamonu ilklerin içerisinde. Bu konuda emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyona da biz de destek verdiğimiz için çok muyluyum. Bizim çok daha gayretle öğrendiğimiz çoğu şeyi sevgili yavrularımız çok daha kısa sürede kavrıyorlar. Bizim bilgisayara telefonu ulaşma ya da adaptasyonumuz daha gecikmeli oldu. Bundan 20 yıl önce insansız hava aracı desek herkes bize gülerdi. Hayal gücümüzü zorlasa bile böyle bir şey olabileceğini düşünmezdik. Dünyanın herhangi bir yerinde olan olayı hemen canlı bir şekilde telefonla birbirimize aktaracağımızı söylesek kimse inanmazdı. Bu yüzden Cumhuriyet yeni nesille birlikte yükselme trendini çok daha hızlı şekilde gerçekleştirecektir. Bizim için yegane rehber ilimdir, fendir. Çocuklarımızın bu anlamda bizden çok daha ötede olduğunu söyleyebiliriz. Biz de onlara her türlü desteği sağlayarak buna katkıyı vereceğiz. Biz hem üniversitemizdeki gençlere teknolojik anlamda yaptıkları şeylerde destek olduk hem de ilkokul, ortaokul, lise çağında olan öğrencilerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri birlikte başaracağız” dedi.

“Şenliğe 15 bin ziyaretçi bekliyoruz”

Toplam 3 gün sürecek bilim şenliğine 15 bin ziyaretçi beklediklerini ifade eden Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, “Kastamonu’muzun çocuklarına ve gençlerine bilim adına bir katkıda bulunabilmek amacıyla çıktığımız bu yolda bugün, her yaş grubu öğrenci ve veliye yönelik toplam 48 atölyede bilim, robotik, astronomi, teknoloji, artırılmış gerçeklik uygulamaları, Bilim Otobüsü, AFAD deprem simülasyonu, jandarma trafik simülasyonu ve iki planetaryum da uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

“Türkiye’nin İHA, SİHA ve İKU’da dünya da söz sahibi ülkelerden birisi”

Açılışta konuşan Vali Avni Çakır da Türkiye’nin İHA, SİHA ve İKU’da dünya da söz sahibi ülkelerden birisi olduğuna dikkat çekti. Bilim şenliklerinin temel amacının çocukların küçük yaşlardan itibaren teknolojiye, bilime, ilime ve bir şey keşfetmeye karşı merakını arttırmak olduğunu vurgulayan Çakır, “Bu anlamda ufak dokunuşlarla çok büyük işler başarılabiliyor” dedi.

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz etkinliğine Kastamonu’dan katılımın istenilen seviyede olmadığını belirten Çakır, “Bizler çok küçük dokunuşlar, çok küçük destekler yaptık. Ama imkanı olan kamu kurum kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş insanlarımız bu konuda potansiyelinin çok çok altında. Bu gençlerimize destek olmamız lazım. Türk genci kendine imkan verildiğinde büyük başarılar ortaya koyabiliyor. Bu organizasyonlar bunların göstergesi. Yerli ve milli teknolojik ürünler hepimizin morallerini yükseltti” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler depremi deneylediler

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün deprem simülasyon tırı, Kastamonu Bilim Şenliğinde yerini aldı. Afet bilinci oluşturmak amacıyla kurulan tıra, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişinin öldüğü 1999 yılında gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi ile 1939 yılında gerçekleşen 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depremini simule edildi. Öğrencilere deprem anında ve sonrasında neler yapması gerektiği anlatıldı. Standa gelen vatandaşlara afet durumları ile ilgili çeşitli bilgiler verildi, broşürler dağıtıldı. Ayrıca AFAD acil mobil uygulaması ile AFAD gönüllülük projesi tanıtıldı.

Öğrencilere trafik eğitimi verilerek emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eğitim verilmesi için görevlendirilen “Trafik Eğitimi ve Simülasyon Aracı”, bilin şenliğinde emniyet kemeri kullanımına farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere kullanıldı. Öğrencilere ilk olarak “Mobil Trafik Eğitim Aracı” ile eğitim verildi. Ardından jandarma personeli tarafından öğrenciler, kaza anında emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı simülasyon aracına bindirilerek uygulamalı bir şekilde emniyet kemerinin takılmasının önemi gösterildi.

Konuşmaların ardından bilimsel deneylerden oluşan gösteri yapıldı. Ayrıca öğrenciler tarafından konser verildi. Daha sonra protokol üyeleri, atölyeleri gezdi. Şenlik, 16 Ekim’e kadar sürecek.