Muşlu gençler Selçuk Bayraktar’ın izinden gidiyor

Muş’ta DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde ilk eğitimlerin tamamlanmasıyla dönem sonu proje şenliği gerçekleştirildi.

Muş’ta da kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde ilk ders dönemi sona ererken, eğitimlere katılan yaklaşık 130 öğrenci çalışmalarını tamamlayarak proje sunumlarını gerçekleştirdi. Muş Gençlik Merkezinde düzenlenen şenliğe katılan öğrenciler birbirinden farklı projeleri ile yeteneklerini ve hayal güçlerini tasarıma çevirdi. DENEYAP projesi ile ortaokul ve lise çağındaki gençler; tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alarak ülkenin geleceğinde önemli rol alacaklar.

Burada yetişen gençlerin ileride Selçuk Bayraktar’ın izinden gideceklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, 36 ay sürecek eğitimlerin ilki üretim ve tasarım olduğunu belirterek, “Muş gençliğine hizmet vermeye başlayan DENEYAP Atölyemizde ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler eğitim aldılar. Bugün burada bir üretim ve tasarım şenliği gerçekleştirdik. Gençler burada maharetlerini sergilediler. Aileleriyle beraber bu coşkulu ortamı birlikte yaşadık. 36 ay sürecek bu eğitimler ilki üretim ve tasarımdı. İnanıyoruz ki burada yetişen gençler ileride Selçuk Bayraktar’ın izinden gidecek. Ülkemize milli muharip uçağından tutun İHA ve SİHA projelerinde gençlerimiz yer alacak. Geleceğimiz umutlu olarak ilerliyor" dedi.

DENEYAP Atölyesinde eğitmenlik yapan Muş Alparslan Üniversitesi Makine Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Salih Özer ise teknoloji ve tasarım derslerinde yaklaşık 130 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, “Cumartesi ve pazar günleri yürüttüğümüz teknoloji ve tasarım derslerinde yaklaşık 130 öğrencimiz eğitim gördü. Eğitim boyunca öğrencilerimize teknoloji ve tasarım odaklı düşünme, empati kurma ve proje geliştirme perspektifini vermeye çalıştık. Nihayetinde öğrencilerimize proje tabanlı ve düşünme becerisini kazandırma ve empati yöntemiyle projelerini nasıl geliştirecekleri hususunda detaylıca bilgilendirme yaptık. Öğrenciler bu eğitim süreci boyunca yaptıkları projeleri burada sergiliyorlar” ifadelerini kullandı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerden esinlenerek proje geliştiren DENEYAP Atölyesi öğrencilerinden Hüseyin Hamza Rençber ise “Yakın bir zamanda çok büyük bir deprem yaşadık. Bu depremlerde çok fazla can kaybı yaşadık. Kimi canından, kimi malından ve kimi ise hayallerinden oldu. Depremden esinlenerek bir proje geliştirdim. Projemizde geliştirdiğimiz raylı sistemler sayesinde yukarı katlara çıkan sarsılma şiddeti önleniyor. Bu durum yıkımı önlediği için can kaybı daha aza iniyor. Depremde yıkılan binaların hiçbirinde raylı sistem yoktu. Bu tespit edildi. Bütün binalarda kullanılsın diye bu sistemi geliştirdim” şeklinde konuştu.

Yaşlı ve hasta yolcular için proje geliştiren DENEYAP Atölyesi öğrencilerinden Ebrar Karakaya da, “Bu projeyi geliştirme amacımız, yolculuk yapan hasta bireylerin yolculuk esnasında ekranı rahat ve sınırsız izleyebilmesidir. Normalde koltuk arkasında olan ekranı yukardan gelen bir sistemle daha rahat görmelerini sağlıyoruz” dedi.

Orman yangınlarına hızlı müdahale etmek amacı ile bir proje geliştirdiğini anlatan DENEYAP Atölyesi öğrencilerinden Mutlu Berk Yolcu ise “Yangın detektörü adında bir proje geliştirdik. Bu proje başta orman yangınları olmak üzere çıkan tüm yangınlarda kullanılabilir. Proje ile birlikte bir uygulama geliştireceğiz, ısı yüksek olduğu ortamlarda telefonunuz size mesaj göndererek uyarır. Ormanın belli noktalarına kurulan su fıskiyeleri sadece yangın esnasında devreye girerek yangını söndürecek” ifadelerini kullandı.