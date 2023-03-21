Mektebim Koleji “Fnadolu Rüyası Kahraman Mektepliler” ile tarihe ışık tutuyor

2011 yılında Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko tarafından kurulan Mektebim Koleji, ülkemizin dört bir köşesini içine alan kültürel bir çalışmaya imza attı. Genç kuşağa kültürümüzü tanıtmak ve geleneklerine sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmek amacıyla oluşturulan geleneksel sahne projesi Anadolu Rüyası’nın 2023 teması “Kahraman Mektepliler” için geri sayım başladı.

Basına açık gerçekleşen “Mektebim Koleji Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler Lansmanı”, 20 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı. Lansmana Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Eda Karaaytuğ, parti temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

TÜRKİYE’Yİ İSTANBUL’DA BULUŞTURUYORUZ

Lansman toplantısı, Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’nun açılış konuşmasıyla başladı. Eğitim çatısı altında Türkiye’nin dört bir yanında kültür hareketi başlattıklarını söyleyen Kalko, dev bir sahnede izleyicilerin karşısına çıkacak olan “Kahraman Mektepliler” temalı projenin ayrıntılarını şu sözlerle paylaştı:

“Bir eğitim kurumunun görevi hayat başarısı yüksek nesiller yetiştirmektir. Bu amaçla, çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerini sağlamak için Türkiye’nin dört bir yanındaki 35 kampüsümüzde yetenek taramalarını yapıyoruz. Sanat ve spor alanındaki çalışmalarımızı kültürel çalışmalarla destekliyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada farklılıklar adeta ortadan kalkıyor. Bu noktada Anadolu kültürümüzün çeşitliliği göze çarpıyor. Türkiye’nin farklı coğrafyalarındaki kültürleri ve hikâyeleri çocuklarımıza anlatmak için sanatın gücünden faydalanıyoruz. Bu amaçla Forte Kültür Sanat Akademi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Anadolu Rüyası’nın 2023 teması olan “Kahraman Mektepliler” projesi doğdu. Türkiye’nin ilk ve tek geleneksel sahne şovu olan Anadolu Rüyası, 2023 teması kapsamında Kahraman Mektepliler ile yurdumuzun dört bir yanındaki öğrencilerimize Türk folklorunu sevdiriyor; Anadolu kültürünü öğrenen ve geleneksel motiflerin hikâyeleriyle tanışan öğrencilerimiz, profesyonel bir sahnede destanlaşan hikâyeleri, acıları ve sevinçleri dansla anlatıyor. Makyaj, kostüm ve dansla kültürler arası köprü kuran öğrencilerimiz, uzman eğitimciler tarafından çalıştırılıyor. Geçmişte vatanı için kahramanlık destanı yazan yaşıtlarını sahnede anlatan çocuklarımız, aynı zamanda profesyonel sahne projesinin de bir parçası oluyor.”

KÜLTÜR ELÇİSİ OLMAYA GELİYORUZ

Tamamen Mektebim Koleji öğrencilerinden oluşan geleneksel dans projesi “Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler”İn İstanbul’da sahneleneceğini de sözlerine ekleyen Kalko, kültür sanat projesinin Cumhuriyetimizin 100. yılına özel binlerce seyirciye ulaşacağını söyledi. Kalko, “Kahraman Mektepliler ile geleneklerini öğrenen öğrencilerimiz, sahne aracılığıyla kültürel renklerimizi daha fazla

insana aktarıp farkındalık yaratıyor. Kostüm ve danslarıyla adeta birer kültür elçisi rolü üstlenen çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Mektebim Koleji, ülkemizin 7 bölgesinde eş zamanlı hazırlanan ilk ve tek geleneksel sahne projesi Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler ile Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 öğrencisiyle tarihimize ışık tutuyor. Mektebim Koleji Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler ile 11 Haziran’da MKM’de düzenleyeceğimiz gala ile Türkiye’yi İstanbul’da buluşturacağız. ‘Kahraman Mektepliler’ sadece ülkemizde değil, Türkiye’yi yurt dışında da temsil edip, tarihe geçen kahramanlık hikâyelerimizi dünyaya anlatacaklar” dedi.

“KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKAN BİR NESİL GELECEĞİ İNŞA EDECEK”

Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan ise kültürüne sahip çıkan sosyal bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Çağlayan, “Bizler doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm öğrencilerimizin Anadolu kültürünü öğrenmelerini amaçlıyoruz. Geleneklerini bilen, yaşıtlarının kahramanlık hikayeleriyle tanışan çocuklarımızın, geleceği yazma sorumluluğuyla aydınlık yarınlara yürüyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle kültürel değerlerimizin eğitim felsefemizdeki rolü çok büyük. Anadolu Rüyası ile gerçekleştirdiğimiz ‘Kahraman Mektepliler’ kültürel ve sosyal anlamda genç nesillerin rehberi olacaktır” dedi.

GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Eğitim kurumları içerisinde ilk ve tek olan geleneksel sahne projesi Anadolu Rüyası’nın Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz de projenin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı: “2015 yılından bu yana yurdun dört bir yanında gençlerimize kendi öz değerlerini profesyonel bir yaklaşım ile aktarmaya ve bu değerleri temsil etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde sahne aldık. Bu süreçte yabancıların bizim geleneksel kültürümüze olan hayranlığını gururla gördük. İstiyoruz ki; bize ait olan değerleri bizim gençlerimiz de doğru şekilde öğrensinler ve ortaya örnek işler çıkartabilsinler. Bu kapsamda disiplinler arası eğitim anlayışı ile akademik ve sosyal donanımları bir araya getirdiğimiz eğitimlerimiz sonunda, tematik sahne prodüksiyonlarını izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk değerlerine bağlı köklü eğitim kurumumuz olan Mektebim Koleji ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde ‘Kahraman Mektepliler’ temasını hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Eğitime ve eğitimciye değer veren, vizyonu ve heyecanı yüksek Mektebim Kolejinin Kurucusu Sn. Ümit Kalko, Kurum CEO’su Sn. Elif Çağlayan ve tüm akademik kadrolarına, vermiş oldukları destek için teşekkür ederim. 11 Haziran’da eşsiz bir tarihsel şölen ile projemizi sahneleyerek yurt dışı temsillerimize odaklanacağız.”

AKADEMİSYENLERDEN PROJEYE ÖVGÜ

Gürbüz’ün ardından İTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Göktan Ay ile tarihçi ve akademisyen Ahmet Nedim Kilci, Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler projesini sahne sanatları ve tarihsel açıdan değerlendirdi, projenin eğitim sektöründeki önemine dikkat çekti. Öğrencilerin eğitim sürecini ve projeyi anlatan videoların da gösterildiği “Mektebim Koleji Anadolu Rüyası Kahraman Mektepliler Lansmanı” toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.