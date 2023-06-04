Manisalı öğretmen 7 yılda okullara 14 kütüphane kazandırdı

Manisa’da Türkçe öğretmeni Gönül Kovan Gürakan tarafından 7 yıl önce başlatılan ’Kitap Kumbaram’ Projesi’nde 14 kütüphane okullara kazandırıldı.

Manisa’da Türkçe öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, Türkiye genelindeki köy okullarına kütüphane kazandırarak öğrencilerin kitaplarla buluşmasını sağlamaya devam ediyor. 7 yıl önce kütüphanesiz köy okulu kalmasın diyerek ‘Kitap Kumbaram’ Projesini hayata geçiren Gönül Kovan Gürakan, projenin 14’üncü kütüphanesini Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü İlk-Ortaokulu’na kazandırdı. Her açılan kütüphanede ortalama 4 bin kitap bulunuyor.

Proje tüm ülkeye yayıldı

Önce kendi okulundaki öğrencilerin desteği ile projeyi hayata geçiren Gönül öğretmene şimdi bütün ülke genelinden destek yağıyor. Türkiye genelinde öğretmenlerin oluşturduğu bir ekibin de kitap toplamaya başladığını kaydeden Gönül Kovan Gürakan, "7 yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Kitap Kumbaram’ Projesi ile köy okullarımızdaki çocuklarımız kitaplarla buluşsun diye ihtiyaç sahibi okullarımıza kütüphaneler yapmaya başladık. Manisa’da başladığımız proje bugün Türkiye geneline yayıldı. Türkiye’nin birçok noktasından öğretmenler, öğrenciler projemize destek oluyor, kitap bağışında bulunuyor. öğretmenlerle ekip oluşturduk. Yeni kütüphaneler kazandırmak için çalışıyoruz. Açılışı yaptığımız her kütüphanede öğrencilerimiz kitapları okuduğunu görünce çok mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Soğukpınar Köyü İlk-Ortaokulu’nda gerçekleşen kütüphane açılışına Tutak İlçe Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Necmi Karaoğlan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Aslantatar, Gönül Kovan Gürakan’a kazandırdığı kütüphane için teşekkür etti.