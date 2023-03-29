Lise öğrencileri depremzedeler için yüzlerce litre hijyen malzemesi üretti

Çankırı’da lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından üretilen yüzlerce litrelik çamaşır suyu, genel temizlik malzemesi ve sıvı sabun deprem bölgesine gönderildi.

Depremden etkilenen vatandaşlar için atölyeye giren Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, daha önce ürettikleri 115 adet çadır sobası ve 5 ton odunu deprem bölgesine göndermişti. Şimdi de okulun Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, ürettikleri hijyen malzemelerini deprem bölgesine gönderdi. Depremden etkilenen vatandaşların genel temizlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla öğrenci ve öğretmenler tarafından üretilen 1 ton çamaşır suyu, 750 kilogram genel temizlik malzemesi ve 225 kilogram sıvı sabun Hatay’a gönderildi. Üretilen 1 ton çamaşır suyu, 1 ton genel temizlik malzemesi ve 350 kilogram sıvı sabun da yine deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Kızılay yetkililerine teslim edildi.

Okul Müdürü Abdurrahman Şayık, depremin yaşandığı ilk andan itibaren okulun imkanlarına yardımseverlerin desteğini de ekleyerek hızla çalışmalara başladıklarını belirterek, ısınma ve temizlik gibi hayati önem arz eden konularda gerekli malzemelerin üretimini gerçekleştirerek bölgeye ulaştırdıklarını ifade etti.