Kahramanmaraş’ın iki ilçesinde depremden sonra ilk eğitim zili çaldı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ve Andırın ilçelerinde deprem sonrası ara verilen 36 okulda eğitim-öğretim bugün yeniden başladı.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş’ın Andırın ve Ekinözü ilçesinde öğrenciler ders başı yaptı. 13.24’te yaşanan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssüne en yakın olan Ekinözü ilçesinde, 10 okulda felaketten 49 gün sonra ders zili çaldı.

Eğitim-öğretimin başladığı ilçedeki Abdurrahim Karakoç Ortaokulu’nda tören düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Törende konuşan Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, okullarda güvenli eğitimi sağlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilerin gelmesiyle birlikte okulların yeniden hayat bulduğunu dile getiren Turaç, “Deprem sonrasında sizler için okullarımızda tekrardan güvenli eğitim imkanı sağlamak için hızlıca harekete geçtik. Bakanlığımızın imkanları ile okullarımızı sizin güvenli bir şekilde misafir edecek kurumlar haline getirdik. Hep birlikte yaralarımızı sarıp tekrardan bugüne kavuştuk. Binalarımız siz olmadan hiçbir anlam ifade etmiyordu. Soğuk beton yığınından ibaretti. Siz geldiniz bu binalara hayat bizlere neşe verdiniz”dedi.

Tören sonrası öğrenciler sıra ile sınıflara alındı. Sıralarına yeniden kavuşan öğrenciler, arkadaşları ile hasret giderdi. İlçe genelinde açılan okullarda öğrencilerin büyük bölümünün geldiği gözlendi.

Öte yandan, Andırın ilçesinde de 26 okulda eğitim-öğretimin başladığı bildirildi.