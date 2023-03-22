Hollandalı öğrenciler TEKNOMER’de misafir edildi

Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), Hollandalı öğrencilerin ziyaretine ev sahipliği yaptı. Erasmus projesi çerçevesinde 20-29 Mart 2023 tarihlerinde Türkiye’de bulunan öğrencilere, gezi sırasında Ankara Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de katıldı.

Türk kültürünün tanıtıldığı gezide yer alan 20 Hollandalı ve 25 Türk öğrenci, TEKNOMER’de bulunan ses kayıt stüdyosunda Türk ve Hollanda şarkıları ile karaoke yaptı. Buradaki greenbox stüdyosunda ise Türkiye’deki bazı illerin tanıtımı yapıldı. Türk ve Hollandalı öğrenciler arasında gerçekleşen e-spor turnuvası sonrasında tüm öğrencilere Estergon Kalesi’nde yemek ikram edildi.

Estergon Kalesi’nde yemek ikramı

Keçiören’i gezen Hollandalı öğrencilerle Estergon Kalesi’nde buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sevgili öğrenciler, şehrimize hoş geldiniz. Öğrenci değişimi projelerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Erasmus projesi kapsamında Keçiören’imize birçok ülkeden öğrenci geliyor. Onlara hem Türk kültürünü hem de belediyecilik anlayışımızı anlatıyoruz. Onlar da büyük bir memnuniyetle buradan ayrılıyor. Sizlerin de gezip gördüğünüz yerleri seveceğinizden eminiz. Keyifli bir gezi süreci geçirmenizi diliyorum" dedi.