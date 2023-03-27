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GESKON’dan deprem bölgesindeki öğrenciler için burs çalışması
GENÇLİK VE SPOR KONFEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HİLAL AMİL, DEPREM BÖLGESİNDEKİ GENÇ VE ÇOCUKLAR İÇİN BURS ÇALIŞMALARINA BAŞLADIKLARINI AÇIKLADI.
Eğitim 27.03.2023, 12:40
Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, deprem bölgesindeki genç ve çocuklar için burs çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Adana ve Elazığ’da depremden etkilenen çocuklar ve gençler için burs çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Hilal Amil, GESKON ile Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu’nun (SANKON) bu konuda iş birliği yapacaklarını dile getirdi.