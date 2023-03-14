Gediz Gölcük Ortaokulunda ’Harezmi Eğitim Modeli’ uygulaması

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesindeki Gölcük Ortaokulunda ’Harezmi Eğitim Modeli’ uygulamasında öğrenciler; velilerin kendileriyle, dersleriyle ve dertleriyle daha çok ilgilenmeleri için ellerinde dövizlerle sloganlar atıp yürüyüş yaptılar.

Akademik başarılarının ailelerinin daha fazla ilgisine bağlı olduğunu vurgulayan öğrenciler, velilerin dikkatlerini çekmeyi başardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gölcük Ortaokulu Müdürü Gökhan Said Mamak, "İstanbul Üniversitesi tarafından başlatılan, daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanıp ülke çapında uygulaması tavsiye edilen Harezmi Eğitim Modeli uygulaması bu yıl ikinci başvurularını aldı. Proje çerçevesinde, Bilişim Öğretmeni olarak ben, İngilizce öğretmeni Gülçin Yılmaz, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Saide Cantürk, Türkçe Öğretmeni Mehmet Ali Keleş, Matematik Öğretmeni Gülçin Tarcan ve Fen Bilimleri Öğretmeni Ebru Ulutürk dahil oldular. Daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen seminerde eğitime katılarak her hafta öğrencilerimizle çeşitli faaliyette bulunduk" diye konuştu.

Düşünme yeteneğinin daha da artırılması hedefleniyor

Kütahya genelinde Harezmi Eğitim Modeli uygulamasına dahil olan 4 okuldan birinin de Gölcük Ortaokulu olduğunu söyleyen Müdür Mamak, "Bu projede farklı disiplin ve branşların birlikte hareket ederek bir konuyu birçok öğretmenin kendi branşı cihetiyle ele alması ve çeşitli yönlerden değerlendirmesi, aynı derse birden fazla öğretmenin aynı anda girmesiyle öğrencilere bir konuyu anlatırken birçok boyuttan düşünme yeteneğini kazandırmaları, karar verilen bir hedef ya da konu üzerinde öğrencileri ve hatta ailelerini sene boyunca projeler yaptırarak beraber çalışmalarının sağlanması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Proje tüm öğrenci ve velilerini içine almakta olup proje yürütücüsü olarak 6-A sınıfı seçildi. Öğrenciler sene boyunca yapacakları faaliyetlerin ana konusunu belirlemek için Google Form’da oluşturdukları anketi tüm Gölcük Mahallesi halkına uyguladı ve "Akademik başarıyı artırmada velilerin ilgisini artırmak adına yapılacak çalışmalar" proje konusu olarak belirlendi.

Haftada bir gün bir ders saatinin ’Harezmi Uygulaması’na ayrıldığı okulda son 1 ay boyunca Bilişim, İngilizce, Türkçe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (anne-babanın çocuğu üzerinde olduğu gibi, çocuğun da anne ve babası üzerindeki hakları) konuları üzerine çalışmalar yapıldı. Kimi zaman sınıflarda sloganlar oluşturuldu, öğrenciler okula getirdikleri telefonlarda tasarımlar yaptılar; kimi zaman da kapı kapı dolaşıp anketlerini uygulattılar.

Harezmi Eğitim Modeli nedir

"Harezmi Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir eğitim modeldir. Eğitimin diğer süreçlerini doğrudan ve nitelikli etkide bulunduğu için genel bir eğitim modeli olarak da ele alınabilir. Öğrencilerin günlük, gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretme sürecidir. Modelin zemininde beş ana başlık mevcuttur. Bilgisayar bilimi öğretiminin sosyal bilim dalı ile bütünleştirilen, bilgi işlemsel düşünme becerisinin hayata adapte edildiği, programlama ve öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı işbirliğini benimseyen, robotik ve oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelidir."