Antalya’nın Manavgat ilçesinde 21-26 Mart Orman Haftası çerçevesinde TEMA Vakfı tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde, depremzede öğrenciler gönüllerince bir gün geçirdi.

Royal Taj Mahal otelin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Küçük Hasan ilköğretim okulu öğrencileri, fidan dikiminin ardından yemek yediler, yüz boyama ve dans gösterisine katıldılar.

Öğrencilere hitaben konuşma yapan TEMA Vakfı Manavgat Sorumlusu Şenay Malbora ilçeye gelen depremzede öğrencilerin daha kolay adapte olabilmeleri amacıyla etkinliği ilçede okullarına devam eden depremzede çocuklarla yaptıklarını belirterek “Kısa süre önce yaşadığımız depremden ve sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bileceğimiz gibi doğa çok önemli. Bütün bu yaşananlar doğanın bize verdiği dersler. Bütün bunları göz önünde bulundurarak doğayı korumalıyız ki doğa da bize hayatın güzelliklerini sunsun. Geleceğimizin teminatı siz çocuklarımızla birlikte Türkiye’yi kurtaracağız. Hiç biriniz, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Manavgat’a hoş geldiniz. Bundan böyle sizlerle birlikte çok güzel etkinliklere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Etkinliğe TEMA Vakfı Manavgat Sorumlusu Şenay Malbora, Milli Eğitim Şube Müdürü Tijen Çetin, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Kır, Küçük Hasan ilköğretim okulu Müdürü Ömer Esen, sınıf öğretmeni Canan Cesur, öğretmenler, TEMA gönüllüleri ve depremzede öğrencilerin oluşturduğu öğrenci grubu katıldı.