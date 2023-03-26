Depremzede çocuklar Çocuk Üniversitesi ile hayata tutunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bartın Üniversitesinin (BARÜ) projesi olan Çocuk Üniversitesi faaliyetleri depremzede ailelerin misafir edildiği yurtlara taşındı. Gönüllü akademisyenlerin hazırladığı psiko-sosyal destek süreçleri ile çocuklar depremin zihinsel etkilerinden uzaklaştırılarak korkularını yenip geleceğe hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede aileler Bartın’da KYK yurtlarında misafir ediliyor. Yurtlarda, depremzede ailelerin çocuklarına Bartın Üniversitesinden (BARÜ) gönüllü akademisyenlerin hazırladığı programlar ile psiko-sosyal destek süreçleri sunuluyor.

Bartın Valiliği koordinasyonunda Bartın Üniversitesi, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen Çocuk Üniversitesi projesinde farklı yaş gruplarındaki çocukların özellikleri dikkate alınarak çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bilgilendirici, eğitsel ve eğlendirici faaliyetlerle depremin korku, kaygı, içe kapanma gibi zihinsel etkilerinden arınan çocuklar çocuk üniversitesi faaliyetleriyle bireysel becerilerini de keşfetme imkanı buluyorlar.

Etkinliklerle planlama ve zamanı verimli kullanma becerileri de kazanan çocuklar geçirdikleri güzel vakitlerle beraber depremin oluşturduğu uyku problemi başta olmak üzere ebeveynlerini kaybetme ve yalnızlık gibi korkularını da aşıyorlar.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin, “Depremden sonra üniversitemizde psiko-sosyal destek ekibi kuruldu. Bu ekibin altında alt birim olarak çalışıyoruz biz. İlk yaptığımız şey buradaki ihtiyaç analiziydi. İhtiyaç analizinde ailelerle görüşmemizde bize ilk söyledikleri şey biz sonra ama ilk önce çocuklarımıza destek olun lütfen. Onların psikolojik desteğe ihtiyacı var dediler. Bizde kendi içimizde konuştuk onlar için ne yapabiliriz diye. Çocuk üniversitesi faaliyetlerimizi buraya taşıyalım ve etkinliklerle birlikte onların iyi oluşlarına katkı sağlayalım istedik. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite çağında da öğrencilerimiz var. Tüm öğrencilerimiz için etkinliklerimiz var burada. Her seviyede yaklaşık 10-12 farklı etkinlik var. Diğer kurumlarla yaptığımız iş birliğinde bize 3 gün ayırdılar pazartesi, cumartesi ve pazar. Tüm günü dolduracak şekilde etkinlikler yürütüyoruz burada. İngilizce konuşmadan matematik ders desteğine, etkileşimli kitap okumadan kil heykele, resim atölyesine, drama atölyesine çok etkinliğimiz var. Bilim uygulaması gibi, akıl zeka oyunları gibi. Üniversiteden ve Milli Eğitimden öğretmenlerimiz bizi destekliyorlar. Uzmanlarla birlikte bu etkinlikleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız mutlu bizde mutluyuz. Aileler çocuklarının psikolojik olarak biraz daha iyi olduğunu artık bahsetmeye başladılar. 3’üncü haftaya geldik biz etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Artık gece uykuları bölünmelerinin yavaş yavaş azaldığını bize söylüyorlar. Uyuyabiliyorlar, uyuyabildikleri için sabah kalkıp okullarına devam edebiliyorlar. Yani normale dönebiliyor çocuklar, bizim de zaten istediğimiz bu” dedi.

Deprem sonrası Gaziantep’den Bartın’a gelen ve yurtlarda misafir edilen çocuklu ailelerden depremzede Esra Kaplan, “Biz Gaziantep’te taziye evindeydik. Spor salonlarında, camilerde sokakta arabada. Sonra buraya geldik. AFAD getirdi bizi buraya. Çok memnunuz Allah razı olsun. Çok memnunuz. Yiyecek yönünde sıcak yemeğimiz, yatağımız önümüzde daha ne olsun. Çamaşırımız yıkanıyor, deterjan veriliyor herşey çok. Her gün çocukları gelip oynatıyoruz, gidip Kuranımızı okuyoruz, namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Çok şükür elhamdülillah. Sokaktan bin kat iyi. Betonlarda yattığımız günleri unuttuk mu, çadırlarda yattığımız günleri unuttuk mu? Çok iyi Allah razı olsun. Depremzede çocuklardan Deniz Özdemir ise, “Kahramanmaraş’tan geldim ben burayı çok beğendim. Bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Bir sürü eğlenceler yapıyoruz" diyerek mutluluğunu paylaştı.