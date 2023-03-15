Deprem bölgesindeki öğretmenlik bölümü öğrencilerine staj kolaylığı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’ın devreye girmesiyle Adıyaman ve Hatay’daki öğrencilerin “Öğretmenlik Uygulaması II” dersini okullar açıldığında kendi illerinde görmelerine imkan sağlandı.

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyan ve şu anda annesi ve kardeşiyle çadır kentte yaşayan son sınıf öğrencisi Berfin Cengiz’in staj ile ilgili yaşadığı sorun sosyal medyada gündeme geldi. Konunun iletilmesi üzerine YÖK Başkanı Erol Özvar, depremzede Berfin Cengiz’i arayarak sorununu dinledi. Berfin Cengiz, Özvar’a Adıyaman Üniversitesinin Erzurum Üniversitesi ile eşleştirildiğini, staj için Erzurum veya çevre illerdeki okullara gitmesi gerektiğini ancak ailesini bırakıp başka ile gitmek istemediğini ifade etti. Kendisiyle aynı durumda başka arkadaşlarının da bulunduğunu söyleyen Cengiz, stajını okullar yeniden eğitim ve öğretime başladığında memleketi Adıyaman’da yapmak istediğini dile getirdi.

Öğrenciyi dinleyen Özvar, sorunun çözülmesini sağlayacağını belirtti. Özvar’ın Yükseköğretim Kurulu’ndaki yetkililere verdiği talimatla ilgili üniversitelerin rektörleri ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Adıyaman ve Hatay’da aynı sorunu yaşayan birçok öğrenci bulunduğu tespit edildi.

Görüşmeler neticesinde YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin yaşayabileceği ulaşım, ekonomik ve diğer sıkıntılar göz önünde bulundurularak Hatay ve Adıyaman’da "Öğretmenlik Uygulaması II" dersini alan öğrencilerin bu illerdeki okullar açılır açılmaz bu dersi kendi illerinde alabileceklerini açıkladı. Özvar, Berfin Cengiz’e Adıyaman’a geldiğinde kendisini ziyaret etme sözü de verdi. Öğrencilerin sorunlarından haberdar olduklarında en kısa sürede çözülmesi için çalıştıklarını belirten Özvar, “Öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini en uygun koşullarda sürdürmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.