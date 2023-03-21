Deprem bölgesinde 4 ilde sağlam rapor verilen okullarda eğitim başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’nın bazı ilçelerinde sağlam raporu verilen okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

Eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda gerçekleştireceklerini belirten Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizin bazı ilçelerinde 27 Mart itibarıyla yüz yüze eğitim başlayacak. Sadece sağlam raporu verilen okullarda eğitim başlayacak" dedi.