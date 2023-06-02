“Bir iyilik yap” projesiyle gençler terörden uzak tutuluyor

Adana polisi “Bir iyilik yap” projesi çerçevesinde okullarda konferans vererek, öğrencilere terörün çirkin yüzünü anlatıp, tuzağa düşmemelerini sağlıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği, gençleri terörden uzak tutmak, onların terörün kucağına düşmemesi için “Bir iyilik yap” projesi geliştirdi. Bu proje çerçevesinde pilot okul olarak seçilen Şehit Kadir Kırbaç Kız Anadolu Lisesi ile Hayret Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine konferanslar veren polis, terörün çirkin yüzünü anlatarak onlardan uzak durulması gerektiğini anlattı. Polis proje çerçevesinde teröristlerin öğrencileri ağına düşürmek için yaptıkları oyunları da bir bir anlatıp öğrencilerin bunun karşısında ne yapması gerektiğini de aktardı. Ayrıca polisler liselerin yanı sıra Mahıpeyker-Fatma Bağcıvan ve Goncagül anaokullarını da ziyaret ederek çocuklara hediye verdi.