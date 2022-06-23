2022 DGS sınav yerleri açıklandı!

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 23 Haziran 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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