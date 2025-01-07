Yeni EFT Ücret Tarifesi

Bankalar, yeni düzenlemeye göre 2024 yılında şu oranlarda EFT ücretleri talep edecek:

6.300 TL’ye kadar yapılan transferler : Ücret 4,43 TL’den 6,39 TL’ye yükseltildi.

: Ücret 4,43 TL’den 6,39 TL’ye yükseltildi. 6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki transferler : Ücret 8,86 TL’den 12,79 TL’ye çıktı.

: Ücret 8,86 TL’den 12,79 TL’ye çıktı. 304.800 TL üzerindeki işlemler: Komisyon tutarı 159,97 TL olarak belirlendi.

Bu artış, özellikle sık sık para transferi yapan bireyler ve küçük işletmeler için ek bir maliyet anlamına geliyor.

Vatandaştan Tepki: “Komisyon Ücretleri Çok Yüksek”

Bankaların aldığı yüksek komisyon ücretleri, vatandaşlar arasında tepkilere yol açtı. Pek çok kişi, halihazırda ekonomik zorluklarla mücadele ederken bu tür artışların haksız olduğunu savunuyor. Elektronik bankacılığın yaygınlaşması ve işlem maliyetlerinin düşmesine rağmen komisyon ücretlerinin sürekli artırılması, tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Bazı tüketici hakları savunucuları, bankaların hizmet maliyetlerini bahane ederek ücret artışı yapmasının haksız kazanç sağlama olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Öte yandan, bankalar ise artan operasyonel maliyetler ve enflasyon oranını gerekçe göstererek bu artışların gerekli olduğunu savunuyor.

Alternatifler ve Tavsiyeler

Yüksek EFT ücretlerinden kaçınmak isteyen vatandaşlara, bazı bankaların ücretsiz transfer hizmeti sunduğu mobil uygulamalar veya elektronik para platformları öneriliyor. Ancak bu platformların kullanımındaki güvenlik ve limitler gibi kısıtlamalar, tüm kullanıcılar için ideal bir çözüm olmayabiliyor.

Bankacılık Hizmetlerinde Şeffaflık Talebi

EFT ücretlerindeki zamla birlikte, bankacılık sektöründe daha şeffaf ve kullanıcı dostu bir ücret politikası talebi yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, bankaların daha düşük maliyetli veya ücretsiz transfer seçeneklerini artırmasını ve temel bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğini sağlamasını bekliyor.

Sonuç olarak, bankaların aldığı bu yüksek komisyonlar, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için maliyet yükünü artırırken, vatandaşların alternatif yöntemlere yönelme ihtiyacını doğuruyor.