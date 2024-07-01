Trabzon ve Artvin-2 tesislerinde yaş çay işleme; Trabzon, Tuzla ve Artvin-1 tesislerinde paketleme olmak üzere toplam 49.000 m2’lik dört tesisiyle Türkiye’nin en büyük çay üreticileri arasında yer alan Efor Çay’ın halka arzı başarıyla sonuçlandı. Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde pay başına 14,50 TL sabit fiyatla, talep toplama yöntemiyle gerçekleşen halka arzda halka arzın büyüklüğü 1 milyar 305 milyon TL oldu. Bireysel yatırımcılardan 1,01 kat, kurumsal yatırımcılardan 1,80 kat talep gelen halka arz sonucunda, toplam 540 bin 576 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Satış sonuçlarına göre, Efor Çay’ın halka açıklık oranı % 24,79 olarak gerçekleşti.

“Büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz”

Yatırımcılardan gelen talepten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “2005 yılından bugüne liderlik hedefimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla sektörün güçlü bir oyuncusu olarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakırken halka arzımızı başarıyla sonuçlandırdığımız için oldukça gururluyuz. Sürdürülebilir gelişim planımız doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak gördüğümüz halka arzımıza ilgi gösteren, şirketimize inanan tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ederiz. Köklü tecrübemiz, güçlü şirket yapımız ve yatırımcılarımızdan aldığımız destekle büyümemizi sürdürmeyi ve ülke ekonomimize sağladığımız katma değeri artırmayı planlıyoruz. Türk çayını tüm dünyaya tanıtmak en büyük hedefimiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelir ve yatırımcılarımızdan aldığımız güçle büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Efor Çay için Borsa İstanbul’da ilk gongun 5 Temmuz Cuma günü çalması ve Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar'da # EFORC koduyla Katılım Endeksi’ne uygun olarak işlem görmesi planlanıyor.