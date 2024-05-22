Emeklileri ilgilendiren yeni düzenlemelerde ilk adım atıldı ve emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim imkanı tanıyan düzenleme yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanabilme şartlarını düzenleyen Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, SGK kanunu uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara kamu kurum kuruluşlarına ait sosyal tesislerde uygulanması gereken ücret tarifelerinde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılacak.

İşte emekliler için netleşen yeni uygulamalar

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesisler ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.

Emekliler tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim yapılacak. TCDD Demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

TROY ile bankalarla yapılan protokoller çerçevesinde emekli kartları aracılığı ile fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.

Haberleşme, ulaşım, zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşma emekliler için hayata geçirilecek.