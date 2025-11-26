Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. 1982 yılında bir obüs tankının köprüden uçması sonucu şehit olan Çavuş Hacı İbrahim Sezgin (Kahramanmaraş), Onbaşı Yılmaz Ersoy (Tunceli) ve Er İbrahim Yıldırım (Malatya) unutulmadı. Zamanla yıpranan anıt, Lalapaşa’daki törenle yeniden halkın ve gelecek nesillerin ziyaretine açıldı.

Vali Sezer: “Vatanın her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmış”

Açılışta konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, şehitlerin hatırasının önemine dikkat çekti:

"Bir şehit haberi geldiğinde sadece ailesi değil, 86 milyon hep birlikte üzülüyor. Vatanın her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmış ve hala onların çabalarıyla bu topraklar vatan olarak kalıyor. 1071’den bu yana Anadolu’ya adım attığımız günden beri buraları yurt yapmak için şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz. Vatanımızın her karış toprağı çok değerli. Bu anıt da şehitlerimizin manevi ruhaniyetinin ebedi hatırası olacak" dedi.

Vali Sezer, sözlerini şehitlerin hatırasının gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayarak sürdürdü:

"Hayat fani, ama bu anıt ve şehitlerimizin hatırası sonsuza dek bu topraklarda yaşayacak. Balkan Şehitliği ve Çanakkale’de olduğu gibi, vatanın her köşesinde aziz hatıraları yaşatılacaktır" şeklinde konuştu.

Törende şehit yakınları duygusal anlar yaşadı

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, 43 yıl önceki elim kazada üç vatan evladını kaybettiklerini hatırlatarak, tüm şehitleri minnet ve şükranla andıklarını söyledi. Yılmaz, şehitlerin ailelerinin Edirne’ye ulaşmak için yola çıkmasını ve Kahramanmaraş’tan yola çıkan Çavuş Sezgin’in babasının oğluna yazdığı ağıtı da paylaştı. Anlatılanlar sırasında törende bulunanlar duygulu anlar yaşadı.

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ise, “1982 yılında yapılan anıt zamanla yıpransa da şehitlerin aziz hatıraları asla yıpranmadı” ifadelerini kullandı.

Şehit Çavuş İbrahim Sezgin’in yeğeni Gökhan Karakaş de konuşmasında, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve bu kutsal emanete sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, şehit Sezgin’in ablası Fatma Kıraç’a Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Ardından şehit yakınları ve Edirneli şehit aileleriyle birlikte yenilenen anıtın açılışı gerçekleştirildi. Tören boyunca duygusal anlar yaşandı.