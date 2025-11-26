Papa 14. Leo’nun Cuma günü gerçekleştireceği ayin öncesinde, bazilika ve çevresinde kurulan yeni platform dron ile havadan görüntülendi. Papa’nın ziyaret programı kapsamında İznik Bazilikası ve Ayasofya Camii’ni ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü ile örtüşmesi nedeniyle inanç turizmi açısından büyük bir hareketlilik yaratması bekleniyor. Ziyaretin duyurulmasıyla birlikte, bölge farklı mezheplerden Hristiyanlar için sembolik bir merkez hâline geldi.

Ziyaretçiler İçin Özel Gezi Platformu

İznik Gölü kıyısındaki bazilika alanında, ziyaretçilerin antik kalıntılara zarar vermeden gezebilmeleri için özel bir gezi platformu inşa edildi. Platform sayesinde hem yerli hem de yabancı turistler, mozaik ve mezar alanlarını yakından inceleyebilecek.

Yetkililer, Papa’nın platform üzerinden bazilika çevresini ziyaret edeceğini belirterek, platformun güvenlik ve erişim açısından kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Zemine temas etmeyen özel tasarımı sayesinde platform, hem arkeolojik mirasın korunmasını sağlıyor hem de ziyaretçilere güvenli bir deneyim sunuyor.

İznik’in ören yeri statüsü kazanmasıyla birlikte, platformun bölgeyi inanç turizmi açısından daha cazip hâle getirmesi öngörülüyor. Böylece ziyaretçiler, tarihi ve dini önemi olan bu alanı rahatça keşfederken, sembolik bir rota üzerinden İznik’in önemli mirasını deneyimleme imkânına sahip olacak.