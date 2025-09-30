Açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yaptı. Zirve, Turkcell ana sponsorluğu, Halkbank, Türk Hava Yolları, Vakıf Katılım ve Takas İstanbul sponsorluğunda düzenlendi.

Zirvede ayrıca, 24 TV’den Elif Akkaya Kuter’in moderatörlüğünde, “Yeni Nesil E-Ticaret ve Perakende Ekosistemi” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda Teknosa, FLO, Turkcell, EasyCep ve sahibinden.com gibi şirketlerin yöneticileri sektördeki yenilikleri ve gelecek stratejilerini tartıştı. Zirvenin kapanış konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan E-Ticaretin Önemine vurgu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise e-ticaretin dönüm noktasının COVID-19 pandemisi olduğunu vurguladı. Bolat, “Pandemi, e-ticaretin önemini ve farkındalığını artırdı. 2024 sonunda Türkiye’de e-ticaret hacmi 3 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Sipariş sayımız 1 milyar 360 milyondan 5 milyar 910 milyona yükseldi. E-ticaret kanunundaki son değişikliklerle teknolojik yatırımlar ve ihracat desteklendi” dedi.

Bakan Bolat, dijitalleşmeyi ve e-ticareti dikkate almayan hiçbir işletmenin rekabette ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirterek, sektörün dev bir dönüşüm yaşadığını sözlerine ekledi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, zirvede yaptığı konuşmada, ele alınacak konuların sadece e-ticaret ve perakende sektörünü değil, tüm ekonomiyi ilgilendirdiğini ifade etti.

Murat Çiçek: “Geleceğin Ticaret Dünyasının Yol Haritasını Çiziyoruz”

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, e-ticaret ve perakendenin artık yalnızca mal ve hizmet değişimi olmadığını, aynı zamanda inovasyon, teknoloji ve sınır tanımayan bir küresel ekosistem olduğunu vurguladı. Çiçek, “Yapay zekânın dönüştürücü gücü, lojistik ağların yeniden kurgulanması ve değişen tüketici alışkanlıkları, geleceğin ticaret dünyasının yol haritasını belirliyor. Zirvemizde, markalarımızın uluslararası pazarlarda nasıl konumlandığını ve e-ticaretin getirdiği fırsatları değerlendireceğiz” dedi.

Genç girişimcilere de dikkat çeken Çiçek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda dijital ticaret ve yenilikçi perakendenin ülkenin küresel rekabet gücünü artıran en önemli unsurlar arasında olduğunu belirtti.

Zirve, Türkiye’nin e-ticaret ve perakende sektörlerinde geleceğe yön verecek fikirlerin, projelerin ve stratejilerin paylaşıldığı önemli bir buluşma noktası olarak dikkat çekiyor.