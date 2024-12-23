



Olayda; 18.12.2024 tarihinde müvekkil şirkete rakip ekspertiz hizmeti sunan başka bir firmanın yetkilisi tarafından video oluşturularak "rakip firma tarafından ekspertiz hizmeti sunulduğu, bu hizmette araçta olmayan sıkıntıların sanki varmış gibi söylenerek haksız kazanç elde edildiği, hile yapıldığı ve vatandaşların dolandırılarak mağdur edildiği" belirtilmiştir. Devamında ise internet siteniz de dahil olmak üzere bu videodaki şahıslar baz alınarak "DOLANDIRICILARIN yeni yöntemi pes dedirtti" "EKSPERTİZ DOLANDIRICILIĞI, Dynobil'in 9 bin TL'lik yalanı açığa çıkardı", "Ekspertiz Dolandırıcılığı" "Otomobil alacaklar dikkat: Dolandırıcıların yeni yöntemi", "Ekspertiz firmasından akıl almaz dolandırıcılık", "Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Dolandırıcıların Ekspertiz Oyunu", "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DOLANDIRICILIK" şeklinde başlıklar ile MÜVEKKİL ŞİRKETİN AÇIK İSMİNİN BELİRTİLMESİ SURETİYLE ekspertiz hizmeti sunarken dolandırıcılık yaptığı, hileli davranışlarda bulunduğu vurgusu yapılan onlarca haber yayınlanmıştır. Sonrasında; rakip firma tarafından habere konu alan satıcı ile birlikte bu kez de "https://www.instagram.com/p/DDuRkCkMYdt" linki üzerinden yeni bir video çekilerek "durumun yanlış anlaşıldığı, aslında ortada bilinçli bir şekilde hileli olarak yanlış sunulan bir ekspertiz hizmetinin söz konusu olmadığı" belirtilmiştir. Bu durumda, haberin ilk olarak yayılmasına sebep olan firma ve satıcı tarafından dahi aslında ortada hileli bir davranışın, gerçeği çarpıtmanın söz konusu olmadığı, YANİ ASLINDA HABERLERDEKİ BELİRTİLEN KONULARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ortadadır. Yargıtay'ın bir çok kararında vurgulandığı gibi Yargıtay 7.Ceza Dairesi'nin 11.04.2022 tarihli, 2022/2189 esas ve 2022/7265 sayılı kararında da haberlerin niteliği "...basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği durumlarda; hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına alması düşünülemez. Bu iki değerden birinin diğerine üstün tutulması gerektiği, bunun sonucunda da, daha az üstün olan yararın daha çok üstün tutulması gereken yarar karşısında o olayda ve o an için korumasız kalmasının uygunluğu kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt KAMU YARARIDIR. Gerek yazılı ve gerekse görsel basın bu işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek olmasını, KAMU YARARI BULUNMASINI, TOPLUMSAL İLGİNİN VARLIĞINI, KONUNUN GÜNCELLİĞİNİ GÖZETMELİ, haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır..." şeklinde vurgulama yapılarak bu kıstasları karşılamayan içeriğin haber değeri taşımadığından içeriklerin engellenmesi gerekmektedir. Ayrıca tüzel kişiliklerin toplumda yaratmış olduğu ticari kimliğin zedelenmesi ve duyulan güvenin azalması suretiyle gerek gerçek gerekse de tüzel kişi tacirlerin sosyal kişiliklerinin ve/veya ekonomik kişiliklerinin ihlal edilmesi -hatta bu nedenle manevi tazminat talebinde bulunabilmeleri- mümkündür. (Duygu Demirel, Ticari İtibarın Zedelenmesi ve Manevi Tazminat Davası, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, Ocak 2013, s. 70) Bu durumda; olayda müvekkil şirketin ticari itibarını ve ekonomik kişiliğini açıkça zedelemeye yönelik haberlerin kamu yararı içermediği, ayrıca sonradan haberin oluşmasına sebep olan şahıslar tarafından yeniden video çekilerek belirttikleri üzere haberin içeriğinin gerçeği yansıtmadığı, ayrıca ilgili haber başlığında sürekli olarak müvekkil şirketin İSMİNİN AÇIKÇA BELİRTİLMESİ SURETİYLE dolandırıcılık yaptığının vurgulanması karşısında haberin müvekkil şirketin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı sabit olduğundan bu haliyle basın özgürlüğünden söz edilemeyecek olup haberin öncelikle kaldırılması (veya tekzip yoluyla hatalı anlatımın düzeltilmesi) gerekmektedir. Tüm bu açıklanan nedenlerle sitenizde sunulan haber, açıkça gerçek dışı ve kişilik haklarına aykırılık teşkil etmekte olup hukuka aykırıdır. Bu bağlamda tarafımızca, mailde belirtilecek URL adresindeki haberinizin yayından kaldırılmasını, aksi halde sonradan sunulan video baz alınarak tekzip metni yayınlanmasını talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur.