Genç moda tasarımcısı Duygu Nar, yaptığı ilk defilesi ve birbirinden güzel kreasyonuyla podyumdan moda dünyasına iddialı bir giriş yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Fashion Week Turkiye Organizasyonun düzenlemiş olduğu Haliç Kongre Merkezindeki defile organizasyonunda birden dikkatleri üzerine çeken Duygu Nar, marka olarak takdir topladı.

Birçok ünlü modacı ile çalıştıktan sonra 4 yıl önce kendi markasını oluşturmak adına yola çıkan Duygu Nar, biriktirdiği mesleki donanımını podyumda 15 mankenle sunduğu kreasyonuyla gözler önüne serdi.

Genç modacı Duygu Nar, mesleğinde kadının kendine olan özgüvenini ve iddiasını gösteren tasarımlar olması için yola çıktım ve aldığım takdirlerle bunu başardığıma inanıyorum ifadesinde bulundu.

Gerçekleştirdiği defile sonrası aldığı övgülerle daha büyük adımlar atmak için kolları sıvayan Duygu Nar “Kadın girişimci olarak yaptığım koleksiyonum ve aldığım takdir, ilgi bana büyük moral oldu ve işimde dahada hırslandım. 10 yıl sonraki Duygu Nar markasını hayal ediyorum, dünya çapında bir modacı olmak için yola çıktım, hedefim belli, bu yolda zorluklar olacaktır her başarımdan sonra daha çok artan azmimle yolumda ilerliyorum, kendimle yarışıp hedefe ulaşacağım” dedi. Defile içindeki müzikal showlarlada dikkat çekmeyi başaran Duygu Nar, hazırladığı özel tasarım gelinliğiyle de büyük beğeni aldı.