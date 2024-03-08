Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi artışlarıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

KDV, MTV ve gelir vergisinin artmayacağını net bir dille ifade eden Şimşek, düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını da belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, CNNTÜRK'te yaptığı açıklamalarda şu mesajları verdi:

"- Harcamaları gözden geçireceğiz. Daha üretken, verimli alanlara yönelteceğiz. Kayıt dışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak.

Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir.

YENİ POS CİHAZLARI GELİYOR

- Seçim öncesinde kasıtlı üretilen spekülasyonlar var. Hazirandan itibaren itibaren yeni bir nesil pos makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile.

- Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım.

- Maalesef seçim öncesinde bazı çevrelerin özellikle seçim sonrası için belirsizlik, güvensizlik yaratma çabası var. Öyle bir hala aldı ki çok abartılı ifadeler. Bizim seçim sonrasına ilişkin orta vaadeli programda ön görmediğimiz bir şey yapmayacağız.

- Vergi ile ilgili tutumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. KDV genel oranları artırmayacağız. İstistanalar varsa, indirimli olanlar var ise bunu gözden geçireceğimizi zaten söylemiştik. Motorlu Taşıtlara ilave bir oran gündemimizde değil."

BAKAN ŞİMŞEK'E SOSYAL MEDYADA ŞİKAYET YAĞIYOR

Sosyal medyada vatandaşlar bazı işletmelerin düşük KDV ödemek için farklı yöntemlere başvurduğunu belirterek Bakan Şimşek'e şikayette bulunmuştu. Bakan Şimşek bir vatandaşın şikayetine şu yanıtı vermişti: "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir"