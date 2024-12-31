Ali Koç’un, “Aile şirketlerinin başarısı, yalnızca ticari zekâ ile değil, doğru liderlikle, aile içindeki güvenli ilişkilerle ve uzun vadeli vizyonla şekillenir” sözü aile şirketlerinde güçlü liderliğin, sağlıklı iletişimin ve uzun vadeli düşünmenin önemine verdiği önemin bir göstergesidir...

Aile şirketleri, bir ailenin sahip olduğu ve yönettiği iş kuruluşlarıdır. Bu tür şirketler, yalnızca ekonomik kazanç sağlamanın ötesinde, aile üyeleri arasındaki ilişkilerin ve değerlerin iş dünyasına yansıması olarak önemli bir kültürel yapı taşını oluşturur. Aile şirketlerinin tarihsel kökleri oldukça derindir; bazı aileler yüzyıllardır iş dünyasında varlık göstermektedir. Bu şirketler, uzun vadeli bir vizyon benimsemesi, aile bağlarının güçlendirilmesi ve güçlü bir kültür oluşturulması gibi avantajlarla ayakta kalabilmektedir.

DÜNYADAKİ İLK AİLE ŞİRKETLERİ

Dünyanın en eski aile şirketleri, yalnızca uzun ömürleriyle değil, aynı zamanda iş dünyasına kattıkları değerlerle de dikkat çekmektedir. Yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılan bu şirketler, aile değerlerini iş dünyasına entegre ederek güçlü bir miras bırakmışlardır.

Bu şirketler, her birinin kendine özgü sektörel başarılarıyla hem kendi ülkelerinde hem de dünya çapında tanınmaktadır. Dünyanın en eski aile şirketlerinden biri olan Kongo Gumi, 578 yılında Japonya’da kurulmuş ve inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Özellikle Budist tapınaklarının inşa sında uzmanlaşan bu şirket, 2006 yılında finansal zorluklar nedeniyle Osaka’daki Takamatsu Construction tarafından devralınsa da, geçmişten günümüze Japon inşaat sektöründe önemli bir yere sahiptir.

Avusturya’nın Salzburg şehrinde 803 yılında kurulan St. Peter Stifts Kulinarium, dünyanın en eski restoranı olarak kabul edilmektedir. Yüzyıllar boyunca aynı aile tarafından işletilen bu restoran, geleneksel Avusturya mutfağını sunarak gastronomi alanında önemli bir yer edinmiştir. Kanada’da 1670 yılında kurulan Hudson’s Bay Company (HBC), Kuzey Amerika’nın en eski ticaret kuruluşlarından biridir.

Başlangıçta kürk ticaretiyle başlayan şirket, zamanla peraken de sektörüne adım atmıştır. Bugün Hudson’s Bay, Kanada’daki büyük perakende mağazalarıyla tanınmakta ve tarihsel olarak Kanada’nın en önemli ekonomik aktörlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

TÜRKİYE’NİN EN KURUMSAL AİLE ŞİRKETİ KOÇ HOLDİNG

İş hayatında örnek aldığım Sayın Ali Koç, Koç Holding’in yönetim kurulu başkan vekili olarak, hem şirketin büyümesine katkı sağlamış hem de Türkiye’nin en büyük aile şirketlerinden birini küresel bir oyuncuya dönüştürmek için önemli adımlar atmıştır.

Ali Koç, özellikle dijitalleşme, sürdürülebilirlik, inovasyon ve küreselleşme gibi alanlara odaklanarak şirketin çağdaş ve geleceğe dönük stratejilerle büyümesini sağlamıştır.

Örneğin, Koç Holding’in en önemli iştiraklerinden Arçelik, dijitalleşmeye büyük yatırımlar yaparak, özellikle üretim süreçlerinde ve dünya çapında satış kanal larında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır.

Ali Koç’un ilgilendiği yenilenebilir enerji alanındaki projeleri, Koç Holding’i çevre ve toplum dostu bir yapıya kavuşturmayı başarmıştır. Ali Koç’un bankacılık sektöründe dijital ödeme sis temlerine ve blockchain teknolojilerine yapılan yatırımlar, Yapı Kredi’yi finansal teknoloji (fintech) alanında güçlü bir oyuncu haline getirmiştir.

Yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Sayın Ömer Koç ile Vekili Sayın Ali Koç’un başarılı aile şirketleri yöne timi tüm şirketlere örnek olmalıdır. Ali Koç, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğine dair şunları söylemiştir: “Aile şirketlerinin başarısı, yalnızca ticari zekâ ile değil, doğru liderlikle, aile içindeki güvenli ilişkilerle ve uzun vadeli vizyonla şekillenir.” Bu söz, onun aile şirketlerinde güçlü liderliğin, sağlıklı ileti şimin ve uzun vadeli düşünmenin önemine verdiği önemin bir göstergesidir