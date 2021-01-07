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Senatoda vurulan kadın eylemci hayatını kaybetti (VİDEO HABER)
Senato baskınında göğsünden vurulduğu bildirilen kadın eylemcinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Dünya 07.01.2021, 02:39 07.01.2021, 02:52
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NBC News'ten alınan bilgiye göre ABD'deki seçimlerin tescili sırasında Senato'yu kuşatan ve binaya sızan Trump destekçilerinden biri polis tarafından göğsünden vurulmuştu.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası silahsız olarak eylem yaptığı görülen protestocuların polis tarafından sert müdahaleye maruz kalması eleştirildi.
Kadının kimliği ise açıklanmadı.
Protestocunun vurulma anı olay yerindeki bir kişi tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler:
(Dikkat: Görüntüler rahatsız edici olabilir)
A person on a stretcher just wheeled out with what appears to be a serious injury. pic.twitter.com/wucrpusBzE— Michael Del Moro (@MikeDelMoro) January 6, 2021
KAYNAK: Business Insider
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