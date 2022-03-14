Rusya’nın çıkış yolunu Hindistan'da arıyor!

Ukrayna’yı işgal girişimi nedeniyle ağır yaptırımlara maruz kalan ve ekonomisi çökme noktasına gelen Rusya, Hinsitan’a ‘yardım’ çağrısı yaptı.

Asya'daki satış ağlarını genişletmek isteyen Rusya, Hindistan'a yaptırımların vurduğu petrol ve gaz yatırımlarını derinleştirmeye çağırdı. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana en derin kriziyle karşı karşıya kalan Rusya çıkış yolunu Asya’da arıyor. Reuters'ın haberine göre bazı Batılı müttefikler, Yeni Delhi'nin Birleşmiş Milletler'de Moskova aleyhine oy vermeyi reddetmesinin ardından Hindistan'a Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınaması için baskı yapıyor .

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, "Rusya'nın Hindistan'a petrol ve gaz ihracatı 1 milyar dolara yakın ve bu rakamı artırmak için fırsatlar var " dedi.

Hindistan Petrol ve Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri ile konuşan Novak, "Rus petrol ve gaz sektörüne daha fazla Hindistan yatırımı çekmek ve Rus şirketlerinin Hindistan'daki satış ağlarını genişletmekle ilgileniyoruz" açıklamasını yaptı.

Hindistan devlet şirketlerinin Rus petrol ve gaz sahalarında hisseleri varken, Rosneft de dahil olmak üzere Rus grupları Hindistan'ın Nayara Energy rafinerisinde çoğunluk hissesine sahip. Bazı Hintli şirketler de Rus petrolü satın alıyor. (finansgundem)