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Rusya'nın 1000 metreküp doğalgaza istediği 2000 Euro restinden sonra AB ülkelerinin umudu Azerbaycan doğalgazı oldu

Ukrayna krizi, doğalgaz krizine dönüştü. Putin'in Ukrayna'daki cumhuriyetleri tanıma kararının ardından Almanya'dan Kuzey Akım 2 projesinde onay sürecini durdurma adımı geldi. Moskova'dan da gaz fiyatlarının artacağı uyarısı yapıldı.

Dünya 23.02.2022, 10:29 23.02.2022, 10:46
Rusya'nın 1000 metreküp doğalgaza istediği 2000 Euro restinden sonra AB ülkelerinin umudu Azerbaycan doğalgazı oldu

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları güne yüzde 21 artışla başladı. Almanya'dan gelen Kuzey Akım 2 yaptırım açıklamasına Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'den yanıt gecikmedi. Medvedev, "Avrupa'nın doğalgaza 2 bin euro ödeyeceği bir dünyaya hoş geldiniz" dedi.

Gaz fiyatlarındaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması etkili oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. 

Rusya, Avrupa’ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Doğalgaz rezervlerinde normalden hızlı düşüş yaşayan Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın da 2.000 Euroluk restinden sonra Azerbaycan’ı acil durum planlamasında önemli unsurlardan biri olarak görüyor. AB’nin hedefi, Azerbaycan’dan Türkiye üzerinden Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa’ya gönderilen doğalgazın mümkün olduğu kadar artırılması.

PUTİN VE ALİYEV GÖRÜŞMESİ

Rus lider Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Ülkesinin, Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan eden Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı almış olmasına ilişkin Putin, “Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna” ifadelerini kullandı. Putin, "Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak" gibi bir planlarının olmadığını, bunun günümüz gerçekliğiyle uyuşmadığını söyledi.

Rusya ile yakın ilişkiler içerisinde olan Azerbaycan'ın AB'nin yaşadığı doğalgaz kriziyle ilgili nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

Türkiye-Azerbaycan hattı güç mücadelesi dengesinde kritik bir öneme sahip

Prof. Dr. Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada:"AB ülkeleri Azerbaycan’dan gelen (TAP) gazın iki katına çıkarılması yönündeki öneriyi 4 Şubat’ta Bakü’deki toplantıda iletmişti. Azerbaycan 10 milyar m3 ile Avrupa gazının %9’luk payına sahip. Türkiye-Azerbaycan hattı güç mücadelesindeki dengede kritik bir öneme sahip olabilir…" ifadlerini kullandı.

#Rusya #Avrupa #Ukrayna #AZERBAYCAN #kriz #ekonomi #doğalgaz
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