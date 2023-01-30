İran'da askeri fabrika dronlarla vuruldu; saldırının arkasında İsrail mi var?

İran devlet medyası tarafından paylaşılan görüntülerde gökyüzünde aniden bir parlama meydana geldiği ve birçok acil durum aracının askeri fabrikanın etrafında toplandığı görülüyor.

Wall Street Journal'a konuşan ABD yetkilileri, saldırının arkasında İsrail'in oluğuna işaret etti. Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi de, "Görünüşe göre saldırının arkasında İsrail var" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, saldırıyla ilgili hiçbir ülkeyi direkt olarak suçlamasa da yapılanı "korkakça" diye nitelendirdi ve amacın "huzursuzluk yaratmak" olduğunu söyledi. Devlet televizyonuna çıkan milletvekili Hüseryin Mirazaye ise "saldırının arkasında İsrail'in olduğunun konuşulduğunu" ifade etti.

İsrail ordusu konuyla ilgili yorum yapmadı. İsrail, uzun süredir İran'ın nükleer programının diplomasi ile durdurulamaması durumunda çeşitli hedefleri vurabileceklerini söylüyordu.

Pentagon, saldırıya ABD'nin hiç bir şekilde dahiliyeti olmadığını ifade etti

Konuyla ilgili Youtube üzerinden yayın yapan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur da konuyu gündemine taşıdı ve özel bir yayın hazırladı.

Kanyak: t24