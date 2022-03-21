Dar ve orta gelirlilere akaryakıt desteği

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre;

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan federal koalisyon hükümeti, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana daha da yükselen akaryakıt fiyatları konusunda orta ve dar gelirli vatandaşları rahatlatacak bir model hazırlığı içinde. Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, söz konusu akaryakıt desteği modeli vatandaşın gelirine göre rahatlatılmasını öngörüyor. Önerinin Başbakan Olaf Scholz'un partisi olan SPD'li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil'den geldiği bildiriliyor.

Maaş ile ödenmesi planlanıyor

Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in önerdiği "mobilite yardımı" modeli ise devlet desteğinin vatandaşlara maaşıyla birlikte aylık ödenmesi temeline dayanıyor. Ödenen yardımı daha sonra işverenlerin vergi beyannamesinde bildirmesi üzerine de ücretten alınan gelir vergisinin o ölçüde düşürülmesi ile devletten karşılaması hedefleniyor.

Bild am Sonntag'ın haberine göre, hükümetin üzerinde çalıştığı modelde; ayda 2 bin euroya kadar maaş alan bir kişinin aylık 50 euro, 2 bin ila 3 bin euro arasında geliri olan bir kişinin aylık 35 euro, 3 bin ila 4 bin euro arası geliri olan bir kişinin de 20 euro akaryakıt yardımı alması planlanıyor.

Alman hazinesine aylık 1 milyar euro ilave yük

Dar ve orta gelirlileri rahatlatması hedeflenen söz konusu modelin Alman hazinesine aylık 1 milyar euro ilave yük getireceği tahmin ediliyor. Söz konusu modelin, akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği güncel durumu atlatana dek, şimdilik üç aylık bir zaman dilimi için geçerli olması öngörülüyor.