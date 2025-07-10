Türkiye, Nüfus Büyüklüğünde 18. Sırada

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024 itibarıyla:

Hindistan : 1,45 milyar kişi

Çin : 1,41 milyar kişi

ABD: 345 milyon kişi

Bu üç ülke, dünya nüfusunun %39,4’ünü oluşturuyor.

Türkiye ise 85 milyon 664 bin 944 kişiyle 194 ülke arasında 18. sırada ve dünya nüfusunun %1’ini barındırıyor.

Çocuk Nüfusunda Türkiye AB'yi Geride Bıraktı

Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki çocuk nüfus oranı %25,5 .

Bu oran: AB ortalamasının çok üzerinde En yüksek AB ülkesi olan İrlanda (%22,7) dahil, tüm Avrupa ülkelerinden fazla



En yüksek çocuk oranına sahip ülkeler:

Orta Afrika Cumhuriyeti : %56,5

Nijer : %53,7

Somali: %53,2

En düşük oranlar:

Güney Kore : %13,2

Japonya : %14,2

Singapur: %14,7

Dünya ortalaması ise: %29,6

Genç Nüfusta Türkiye Avrupa'nın Üzerinde

15-24 yaş arasındaki genç nüfus oranı:

Türkiye : %14,9

AB ortalaması: çok daha düşük

En genç AB ülkeleri:

İrlanda : %13,3

Fransa : %12,3

Hollanda & Danimarka: %12,1

En yaşlı AB ülkeleri (genç oranı düşük olanlar):

Malta : %9,0

Almanya : %9,5

Slovenya: %9,7

Yaşlı Nüfusta Türkiye Avrupa’nın Gerisinde ama Dünya Ortalamasının Üzerinde

Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı (65+): %10,6

Dünya ortalaması : %10,2

AB ülkeleri: açık farkla daha yaşlı

En yaşlı ülkeler:

Monako : %36,2

Japonya : %29,8

İtalya: %24,6

En genç ülkeler (yaşlı oranı en düşük):

Katar : %1,7

BAE : %1,8

Zambiya: %1,9

Doğurganlıkta Türkiye Dünya Ortalamasının Altında, AB'nin Üzerinde

Türkiye : 1,48 çocuk (kadın başına)

Dünya ortalaması : 2,25 çocuk

AB ortalaması: Türkiye’nin altında

En yüksek doğurganlık:

Çad : 6,03 çocuk

Somali: 6,01 çocuk

En düşük doğurganlık:

Güney Kore : 0,73 çocuk

Singapur: 0,95 çocuk

AB'de en yüksek doğurganlık:

Bulgaristan : 1,75 çocuk

Romanya: 1,71 çocuk

Yaşam Süresi: Türkiye, Dünya Ortalamasının Üstünde – AB'nin Gerisinde

Erkekler için:

Türkiye : 74,7 yıl

Dünya ortalaması : 70,7 yıl

AB lideri: İtalya – 81,8 yıl

En uzun erkek yaşam süresi:

Monako: 84,6 yıl

En düşük:

Çad: 53,4 yıl

Kadınlar için:

Türkiye : 80,0 yıl

Dünya ortalaması : 76,0 yıl

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En uzun kadın yaşam süresi:

Monako: 88,6 yıl

En düşük:

Nijerya: 54,9 yıl