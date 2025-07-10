Türkiye, Nüfus Büyüklüğünde 18. Sırada
Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024 itibarıyla:
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Hindistan: 1,45 milyar kişi
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Çin: 1,41 milyar kişi
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ABD: 345 milyon kişi
Bu üç ülke, dünya nüfusunun %39,4’ünü oluşturuyor.
Türkiye ise 85 milyon 664 bin 944 kişiyle 194 ülke arasında 18. sırada ve dünya nüfusunun %1’ini barındırıyor.
Çocuk Nüfusunda Türkiye AB'yi Geride Bıraktı
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Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki çocuk nüfus oranı %25,5.
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Bu oran:
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AB ortalamasının çok üzerinde
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En yüksek AB ülkesi olan İrlanda (%22,7) dahil, tüm Avrupa ülkelerinden fazla
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En yüksek çocuk oranına sahip ülkeler:
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Orta Afrika Cumhuriyeti: %56,5
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Nijer: %53,7
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Somali: %53,2
En düşük oranlar:
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Güney Kore: %13,2
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Japonya: %14,2
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Singapur: %14,7
Dünya ortalaması ise: %29,6
Genç Nüfusta Türkiye Avrupa'nın Üzerinde
15-24 yaş arasındaki genç nüfus oranı:
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Türkiye: %14,9
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AB ortalaması: çok daha düşük
En genç AB ülkeleri:
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İrlanda: %13,3
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Fransa: %12,3
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Hollanda & Danimarka: %12,1
En yaşlı AB ülkeleri (genç oranı düşük olanlar):
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Malta: %9,0
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Almanya: %9,5
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Slovenya: %9,7
Yaşlı Nüfusta Türkiye Avrupa’nın Gerisinde ama Dünya Ortalamasının Üzerinde
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Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı (65+): %10,6
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Dünya ortalaması: %10,2
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AB ülkeleri: açık farkla daha yaşlı
En yaşlı ülkeler:
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Monako: %36,2
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Japonya: %29,8
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İtalya: %24,6
En genç ülkeler (yaşlı oranı en düşük):
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Katar: %1,7
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BAE: %1,8
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Zambiya: %1,9
Doğurganlıkta Türkiye Dünya Ortalamasının Altında, AB'nin Üzerinde
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Türkiye: 1,48 çocuk (kadın başına)
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Dünya ortalaması: 2,25 çocuk
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AB ortalaması: Türkiye’nin altında
En yüksek doğurganlık:
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Çad: 6,03 çocuk
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Somali: 6,01 çocuk
En düşük doğurganlık:
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Güney Kore: 0,73 çocuk
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Singapur: 0,95 çocuk
AB'de en yüksek doğurganlık:
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Bulgaristan: 1,75 çocuk
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Romanya: 1,71 çocuk
Yaşam Süresi: Türkiye, Dünya Ortalamasının Üstünde – AB'nin Gerisinde
Erkekler için:
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Türkiye: 74,7 yıl
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Dünya ortalaması: 70,7 yıl
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AB lideri: İtalya – 81,8 yıl
En uzun erkek yaşam süresi:
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Monako: 84,6 yıl
En düşük:
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Çad: 53,4 yıl
Kadınlar için:
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Türkiye: 80,0 yıl
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Dünya ortalaması: 76,0 yıl
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AB lideri: İspanya – 86,4 yıl
En uzun kadın yaşam süresi:
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Monako: 88,6 yıl
En düşük:
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Nijerya: 54,9 yıl
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Türkiye, Avrupa’dan genç, dünyadan yaşlı bir nüfus profiline sahip.
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Doğurganlık oranı, nüfusun yaşlanma riskini artırıyor.
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Genç ve çocuk oranı, ekonomik büyüme ve iş gücü açısından Türkiye’ye avantaj sağlıyor.
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Ancak yaşam süresi ve doğurganlık alanında Avrupa’nın gerisinde kalınması, uzun vadeli sosyal politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.