Türkiye, Nüfus Büyüklüğünde 18. Sırada

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024 itibarıyla:

  • Hindistan: 1,45 milyar kişi

  • Çin: 1,41 milyar kişi

  • ABD: 345 milyon kişi
    Bu üç ülke, dünya nüfusunun %39,4’ünü oluşturuyor.

Türkiye ise 85 milyon 664 bin 944 kişiyle 194 ülke arasında 18. sırada ve dünya nüfusunun %1’ini barındırıyor.

Çocuk Nüfusunda Türkiye AB'yi Geride Bıraktı

  • Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki çocuk nüfus oranı %25,5.

  • Bu oran:

    • AB ortalamasının çok üzerinde

    • En yüksek AB ülkesi olan İrlanda (%22,7) dahil, tüm Avrupa ülkelerinden fazla

En yüksek çocuk oranına sahip ülkeler:

  • Orta Afrika Cumhuriyeti: %56,5

  • Nijer: %53,7

  • Somali: %53,2

En düşük oranlar:

  • Güney Kore: %13,2

  • Japonya: %14,2

  • Singapur: %14,7

Dünya ortalaması ise: %29,6

Genç Nüfusta Türkiye Avrupa'nın Üzerinde

15-24 yaş arasındaki genç nüfus oranı:

  • Türkiye: %14,9

  • AB ortalaması: çok daha düşük

En genç AB ülkeleri:

  • İrlanda: %13,3

  • Fransa: %12,3

  • Hollanda & Danimarka: %12,1

En yaşlı AB ülkeleri (genç oranı düşük olanlar):

  • Malta: %9,0

  • Almanya: %9,5

  • Slovenya: %9,7

Yaşlı Nüfusta Türkiye Avrupa’nın Gerisinde ama Dünya Ortalamasının Üzerinde

  • Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı (65+): %10,6

  • Dünya ortalaması: %10,2

  • AB ülkeleri: açık farkla daha yaşlı

En yaşlı ülkeler:

  • Monako: %36,2

  • Japonya: %29,8

  • İtalya: %24,6

En genç ülkeler (yaşlı oranı en düşük):

  • Katar: %1,7

  • BAE: %1,8

  • Zambiya: %1,9

Doğurganlıkta Türkiye Dünya Ortalamasının Altında, AB'nin Üzerinde

  • Türkiye: 1,48 çocuk (kadın başına)

  • Dünya ortalaması: 2,25 çocuk

  • AB ortalaması: Türkiye’nin altında

En yüksek doğurganlık:

  • Çad: 6,03 çocuk

  • Somali: 6,01 çocuk

En düşük doğurganlık:

  • Güney Kore: 0,73 çocuk

  • Singapur: 0,95 çocuk

AB'de en yüksek doğurganlık:

  • Bulgaristan: 1,75 çocuk

  • Romanya: 1,71 çocuk

Yaşam Süresi: Türkiye, Dünya Ortalamasının Üstünde – AB'nin Gerisinde

Erkekler için:

  • Türkiye: 74,7 yıl

  • Dünya ortalaması: 70,7 yıl

  • AB lideri: İtalya – 81,8 yıl

En uzun erkek yaşam süresi:

  • Monako: 84,6 yıl

En düşük:

  • Çad: 53,4 yıl

Kadınlar için:

En uzun kadın yaşam süresi:

  • Monako: 88,6 yıl

En düşük:

  • Nijerya: 54,9 yıl

  • Türkiye, Avrupa’dan genç, dünyadan yaşlı bir nüfus profiline sahip.

  • Doğurganlık oranı, nüfusun yaşlanma riskini artırıyor.

  • Genç ve çocuk oranı, ekonomik büyüme ve iş gücü açısından Türkiye’ye avantaj sağlıyor.

  • Ancak yaşam süresi ve doğurganlık alanında Avrupa’nın gerisinde kalınması, uzun vadeli sosyal politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.