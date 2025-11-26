Tangöze’nin popüler şarkısı “Baltalar Elimizde”nin sözlerini değiştirerek seslendirmesi sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Sosyal Medyada Tepki Çığ Gibi Büyüdü

Tangöze’nin konser sırasında şarkı sözlerinde yaptığı değişiklikler, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Eleştiriler kısa sürede yayılarak üniversite yönetiminin konuya müdahale etmediği iddialarını gündeme taşıdı.

Üniversite Yönetimi Açıklama Yaptı

Artan tepkiler üzerine Sütçü İmam Üniversitesi rektörlüğü yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, konserin üniversite tarafından düzenlenmediği, salonun bir organizasyon şirketine kiralandığı ve bilet satışlarının da firma tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Rektörlük açıklamasında, “Üniversitemiz tarafından sadece salon tahsis edilmiş, etkinliğin içeriğine dair hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Üniversitemizin konser etkinliğinin içeriğinden mesul tutulmaya çalışılması kabul edilemez.” ifadelerine yer verdi.

İdari Soruşturma Başlatıldı

Üniversite yönetimi, konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rektörlük, konser sırasında üniversite yöneticilerinin etkinlikte bulunmadığını ve programın resmi duyuru kanallarında paylaşılmadığını da belirtti.

Kaan Tangöze ve “Baltalar Elimizde”

Duman grubunun sevilen şarkısı “Baltalar Elimizde”, daha önce de toplumsal olaylarla ilgili yorumları nedeniyle zaman zaman tartışma konusu olmuştu. Tangöze’nin üniversite konserinde yaptığı değişiklikler ise bu tartışmayı yeniden alevlendirdi.