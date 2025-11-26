Çelik, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır" dedi.

Terörsüz Türkiye: Odak Noktası PKK'nın Silah Bırakması

Çelik, Türkiye’nin terörle mücadelede izlediği yolun meşru ve devletin egemenlik alanı içerisinde olduğunu belirtti. "Terörsüz Türkiye’ye ulaşmak için samimiyetle önerisi, eleştirisi olan herkesin görüşünü dinliyoruz. Ancak yöntemsiz suçlama, etiketleme veya hakaret yoluyla süreci zehirlemeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin odağının PKK’nın tüm unsurlarıyla silah bırakması olduğunu vurgulayan Çelik, "Sadece terör örgütünün feshedildiğine dair bir cümleyle kimse yetinmiyor. Buradaki odak, terör örgütünün tamamen fesih ve silah bırakmasıdır" dedi.

SDG ve Terörsüz Bölge Yaklaşımı

Çelik, PKK’nın Suriye kolu SDG’ye ilişkin de açıklamalarda bulundu: "Türkiye için tehdit teşkil etmeyen bir durum fiilen görülmelidir. SDG, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge yaklaşımı çerçevesinde Türkiye için tehdit olmaktan çıkmalıdır."

Kıbrıs ve Ada’daki Silahlanma

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma adımlarına değinen Çelik, "Ada’nın her tarafını silahlandırırsanız bile ev bile yapamayacak kadar bir durum söz konusu olur. Ancak geçmişte Türkiye gerekli adımları en zor koşullarda atmıştır. Bugün Ege ve Akdeniz’de çatışma istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze Ateşkesi ve Uluslararası Tutum

Çelik, Gazze’deki son duruma dikkat çekerek, "Ateşkes son derece kırılgan bir noktadadır. İsrail, ateşkesi sık sık ihlal etmektedir ve yardım tırları beklenen seviyeye ulaşmamıştır. Küresel inisiyatifin daha da sıkılaştırılması gerekiyor" dedi.

Kadın ve Çocuk Hakları Konusundaki Çalışmalar

AK Parti’nin kadın ve çocuk hakları konusundaki çok boyutlu mücadelesine de değinen Çelik, "Sadece kanun yapmak yeterli değil. Siyasetin dili, medya, sivil toplum hassasiyetleri, aile içi eğitim ve erkek çocuklara biçilen roller dahil olmak üzere her alanda değerlerimize uygun bir yaklaşım gerekiyor" diye konuştu.

Afrika’ya İnsani Yaklaşım

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen G20 Zirvesi’nde Afrika’ya ilişkin görüşlerini aktararak, "Afrika, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından sömürülmüş durumda. Biz oraya insan odaklı, eşit ve insani bir ortaklık yaklaşımıyla bakıyoruz" dedi.

Hukuk ve Yargı Düzenlemeleri

11’inci Yargı Paketi hakkında da bilgi veren Çelik, paketin Meclis Başkanlığına Cuma günü teslim edileceğini belirterek, "Bu düzenleme, tartışılan af konularını değil, Haziran ayında yapılan infaz düzenlemelerinin güncellenmesiyle ilgili bir çalışma" açıklamasını yaptı.