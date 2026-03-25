Lüks ve zenginliğin sembolü Dubai’de otel fiyatları, henüz sezonu açmamış olan Türkiye'deki birçok otelin bile altına geriledi.

Dubai’de Fiyatlar Tarihi Düşüşte

Birleşik Arap Emirlikleri’nin turizm merkezi Dubai’de, daha önce geceliği ortalama 400 eurodan başlayan lüks otel odalarının bazı tesislerde 68 euroya (yaklaşık 3.480 TL) kadar düştüğü bildirildi. Otel yetkilileri, iptallerin artması ve güvenlik endişeleri nedeniyle fiyatları altıya bir oranında düşürmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Rezervasyonlar Durdu, Uçuşlar Etkilendi

Artan belirsizlik ve güvenlik kaygıları, başta Avrupa ve Asya pazarından gelen rezervasyonları etkiledi. Turistler iptallere yönelirken, bazı uçuşlarda rotalar değiştirildi veya iptal edildi. Bu durum, Dubai’nin turizm hareketliliğinde ciddi bir yavaşlamaya yol açtı.

Bodrum Hâlâ Dubai’nin Üstünde

Türkiye’de turizm sezonu henüz açılmadı. Mart ayı itibarıyla Bodrum’daki otel fiyatları gecelik 4.950 TL ile 13.254 TL arasında değişiyor. Kur üzerinden hesaplandığında, Dubai’deki bazı otel fiyatları Bodrum’un oldukça altına inmiş durumda. Uzmanlar, yaz sezonuna yaklaşırken fiyatların talebe bağlı olarak yeniden şekilleneceğini, ancak Körfez’deki belirsizliğin fiyatları baskılamaya devam edebileceğini vurguluyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Orta Doğu’daki gerilimin süresi, turizm piyasasında dalgalanmanın yönünü belirleyecek en önemli etken olarak öne çıkıyor. Kısa süreli bir sakinleşme fiyatların toparlanmasını sağlarken, belirsizliğin devam etmesi durumunda Körfez turizminde baskının sürmesi bekleniyor.