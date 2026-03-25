İthalat ihracatı geride bıraktı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği verilerine göre, ocak ayında 9,08 milyon çift ayakkabı ithal edilirken, ihracat 9,01 milyon çift seviyesinde kaldı. Bu gelişme, dış ticaret dengesinde önemli bir kırılmaya işaret etti.

İhracatta sert düşüş: 3 yılda yarı yarıya

Sektörün en büyük sorunu ise ihracattaki gerileme.

2022 yılında 377 milyon çift olan ihracat, 2025’te 187 milyon çifte düştü. Böylece üç yılda yaklaşık %50’lik bir kayıp yaşandı.

Aynı dönemde ihracat geliri de 1,3 milyar dolardan 1 milyar dolara geriledi. Artan maliyetler ve fiyat rekabetindeki zorluklar, bu düşüşün temel nedenleri arasında gösteriliyor.

İthalat gerilese de risk sürüyor

Öte yandan, özellikle Çin ve Vietnam kaynaklı ithalat baskısında son dönemde bir miktar azalma gözleniyor.

Ocak ayında ithalat adet bazında %9,4 düşüşle 9,08 milyon çifte, değer bazında ise %41,3 azalarak 117 milyon dolara geriledi.

Ancak sektör temsilcileri, ithalattaki bu düşüşe rağmen ihracattaki zayıflığın devam etmesinin büyük bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

İstihdamda ciddi kayıp

İhracattaki daralma ve ithalat baskısı, üretimi de olumsuz etkiledi. Son yıllarda birçok fabrika ve atölye kapanırken, sektörde istihdamın %35-40 oranında azaldığı ifade ediliyor.

2021’de 26 milyon çift olan ithalatın 2024’te 77 milyon çifte yükselmesi ise sektörün karşı karşıya olduğu baskıyı gözler önüne seriyor. Aynı yıl dış ticaret açığı 550 milyon dolar olarak kaydedildi.

Gözler AYMOD Fuarı’nda

Sektör şimdi yeni pazar arayışına odaklanmış durumda. Bu kapsamda, AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı öne çıkıyor.

25 Mart’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuara 200’ün üzerinde firma katılacak. Yaklaşık 30 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek organizasyonda, 5 bini yabancı olmak üzere 20 bine yakın profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı desteğiyle yaklaşık 600 yabancı alıcı da İstanbul’da ağırlanacak.

Sektör ne bekliyor?

Sektör temsilcilerine göre ayakkabı üretimi stratejik önem taşıyor. İhracatın yeniden güç kazanması için:

Maliyetlerin düşürülmesi

Rekabet gücünü artıracak teşvikler

Yeni pazarlara erişim

gibi adımların hızla devreye alınması gerekiyor.

Aksi halde mevcut trendin devam etmesi, üretim ve istihdam üzerindeki baskının daha da artmasına yol açabilir.