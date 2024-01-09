Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) devam eden final sınavlarına hazırlanan öğrencilere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Aydın tarafından çorba ikram edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesinde devam eden final sınavlarına hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu arttırmak ve sınavlarında başarılar dilemek için Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Aydın, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet Ulu çorba ikramında bulundular. Kısa bir mola veren öğrenciler Rektör Yardımcısı ve idarecilerle birlikte sohbet ederek üniversite hakkında düşüncelerini ve isteklerini ilettiler.

Öğrenciler yapılan ikramdan dolayı Rektör Yardımcısı ve idarecilere teşekkür ettiler.