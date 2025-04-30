Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Kimin Papa olmasını istersiniz?” sorusuna gülerek, “Papa olmak isterim. Bir numaralı tercihim ben olurdum” dedi. Basın mensuplarının kahkahalarla karşıladığı bu esprili yanıt, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Ancak Trump sadece şaka yapmakla kalmadı, Vatikan'daki yeni liderlik için kişisel tercihini de açıkladı. 2016’daki başkanlık seçimleri sürecinde kendisine açıkça destek veren ve muhafazakâr görüşleriyle bilinen Amerikalı Kardinal Raymond Burke'yi işaret eden Trump, “Kendisi harika bir insan. Değerlerine bağlı, güçlü biri” ifadelerini kullandı.

Kardinal Burke, Trump’a yakınlığı ve muhafazakâr Katolik çevrelerdeki etkisiyle tanınsa da, bazı kardinaller tarafından fazlasıyla kutuplaştırıcı bir figür olarak değerlendiriliyor. Şimdiye dek ABD’li bir Papa seçilmemesi, Burke’nin adaylığını daha da ilginç hale getiriyor.

Yeni Papa seçim süreci Vatikan’da devam ederken, Trump’ın çıkışı Katolik dünyasında nasıl karşılanacak merak konusu. Öte yandan Trump’ın sözleri, siyasetin din üzerindeki etkisine dair tartışmaları da yeniden alevlendirebilir.

Bu açıklama sonrası gözler bir yandan Vatikan’daki Kardinaller Meclisi’ne, diğer yandan Trump’ın olası yeni çıkışlarına çevrilmiş durumda.