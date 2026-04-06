Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik öngören teklifin, halen doğum izninde olan kadınları da kapsaması planlanıyor.

Teklife göre, doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğum yapmış ancak 24 haftalık iznini tamamlamamış kadın çalışanlar, talepleri halinde 8 hafta ek izin kullanabilecek.

Eşlerin hakları da genişletiliyor: Eşin doğum yapması halinde verilen ücretli izin 5 günden 10 güne çıkacak. Ayrıca, bir veya birden fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun teslim tarihinden itibaren isteğe bağlı 10 günlük ek izin hakkı tanınacak.

Kanun teklifi, sosyal yardım ve çocuk destek hizmetlerinde de önemli yenilikler getiriyor. Yeterli geliri olmayan kadın ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmamış olsa dahi, ilgili kanunda belirtilen oran üzerinden net harçlık ödenmesi sağlanacak.

Dijital dünyada çocuk güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenlemeler de teklifte yer alıyor. 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ sağlayıcılar hizmet sunamayacak ve bu konuda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Ayrıca, oyun platformları usulüne uygun olarak derecelendirilmemiş oyunları sunamayacak.

Teklifin bir diğer maddesi ise çocukların aile yanında bakımını desteklemeye yönelik. Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın aile veya yakını yanında bakımı sağlanacak, ihtiyaç halinde sosyal ve ekonomik destek verilecek.

TBMM Genel Kurulu, kanun teklifinin görüşmelerine 7 Nisan Salı günü başlayacak ve siyasi parti gruplarının ortak kararıyla, teklifin yasalaşması bu hafta tamamlanması hedefleniyor.