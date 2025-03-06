Çanakkale’den doğup dünyanın dört bir yanına ulaşan Doğtaş, bu yıl Superbrands Türkiye Organizasyonu tarafından sekizinci kez gerçekleştirilen araştırma kapsamında, Türkiye’nin Süpermarkaları arasına girmeyi başardı. Doğtaş, 3864 marka arasından önce Süpermarka adayı olarak belirlendi, seçici kurul oylamalarıyla finalist markalar arasındaki yerini aldı ve NielsenIQ tarafından halk oylamasına sunulan 300 marka arasından Türkiye’nin en güçlü 150 markasından biri olarak öne çıktı. Tüketiciler, Doğtaş’ı güven, kalite, yenilikçilik ve duygusal bağ gibi kriterlere göre değerlendirerek tercih etti.

Doğtaş’ın Türkiye’nin Süpermarkaları listesinde yer almasıyla ilgili konuşan Doğtaş Marka ve Ürün Direktörü Çağrı Öztürk; "Doğtaş olarak, yıllardır müşterilerimizin yaşam alanlarını güzelleştirmek ve geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Türkiye’nin Süpermarkaları listesinde yer almak, bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Tüketicilere mobilyaya dair en iyi kaliteyi sunma, yenilikçi tasarımlar geliştirme ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hareket etme prensiplerimizi sürdüreceğiz. Tüketicilerimize benzersiz yaşam alanları sağlayarak, onların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğtaş müşteri odaklı yaklaşımıyla fark yaratmaya devam ediyor

Doğtaş, tüketicinin hayatını kolaylaştıran fonksiyonel tasarımları, sürdürülebilir üretim anlayışı ve şıklığı bir araya getiren ürünleriyle bu prestijli listede yer alarak sektördeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı. Yenilikçi tasarımları, kaliteye verdiği önem ve müşteri odaklı yaklaşımıyla Doğtaş, tüketicinin değişen beklentilerine uyum sağlayarak, fonksiyonellik ve estetiği buluşturan ürünleriyle fark yaratmaya devam ediyor.