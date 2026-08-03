Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gönül belediyeciliği anlayışıyla toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ile birlikte H. Zeynel Camii'nde Cuma namazının ardından Kur'an Kursu öğrencileri ve camiye gelen çocuklara dondurma ikram ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Cami avlusunda çocukların sevinciyle renklenen buluşmada Başkan Hallaç, miniklerle tek tek ilgilenerek sohbet etti, onların heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. Çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm, günün en anlamlı karelerine yansıdı.

Geleceğin teminatı olan çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesini önemsediklerini belirten Başkan Mehmet Can Hallaç, Kur'an kurslarının çocukların hem dini hem de ahlaki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Hallaç, 'Çocuklarımızın gülümsemesi bizim en büyük mutluluğumuzdur. Onların hem eğitim hayatlarında hem de manevi gelişimlerinde yanlarında olmak, sevgimizi ve desteğimizi hissettirmek en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Kur'an-ı Kerim öğrenen ve camiye gelen yavrularımızın heyecanını paylaşmak ve onların mutluluğuna küçük de olsa katkı sunabilmek bizim için büyük bir mutluluktur' dedi.

Vatandaşlarla sürekli iç içe olan, mahallelerde, sokaklarda ve sosyal yaşamın her alanında hemşehrileriyle buluşmayı sürdüren Başkan Hallaç, özellikle çocuklara yönelik gösterdiği samimi ilgiyle takdir toplamaya devam ediyor.

Aileler ve vatandaşlar da çocukların mutluluğuna vesile olan bu anlamlı jestten dolayı Başkan Mehmet Can Hallaç'a teşekkür ederek, çocuklara verilen değerin toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğunu ifade etti.

Ayrıca Kahta Belediyesi, ilçenin farklı Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara dondurma ikramında bulundu