“Hani dosyanız çok güçlüydü” iddiası

Gazeteci Deniz Zeyrek’in Nefes gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı "Erdoğan sonuçtan memnun mu?" başlıklı yazıda yer verdiği iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetinden memnun kalmadığını dile getirerek ilgili yargı mensubuna “Hani dosyanız çok güçlüydü” ifadeleriyle sitem etti. Haberde, yargı mensubunun ise "Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü" yanıtını verdiği ileri sürüldü.

DMM’den açıklama: “Uydurma ve mesnetsiz”

Söz konusu iddiaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapan DMM, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

“İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp “Hani dosyanız çok güçlüydü” dedi’ şeklindeki iddialar doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Nihat Bingöl Yazdı: Amerika Kesenin Ağzını Açtı Yumurta Fiyatları Yükseldi! Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz.”

Yargı süreçlerine siyasi gölge uyarısı

DMM, açıklamasında ayrıca yargı mensuplarının bağımsızlığına vurgu yaparak, bu tür asılsız iddiaların hem yargıya hem de kamuoyunun doğru bilgiye ulaşma hakkına zarar verdiğine dikkat çekti.

Söz konusu tartışmanın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmanın seyrine ilişkin kamuoyundaki hassasiyetin arttığı bir döneme denk gelmesi, iddiaların gündemde geniş yer bulmasına neden olmuştu. Ancak DMM’nin net açıklaması ile söz konusu diyalogun kurgu olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.