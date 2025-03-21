DEM Parti’nin duyurusuna göre, Nevruz öncesinde terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine izin verilmediği için etkinlikte mesajı yer almadı. Bunun yerine Öcalan’ın geçmişte yaptığı konuşmalardan bir ses kaydı dinletildi ve fotoğrafları sahneye yansıtıldı.

Yoğun Katılım ve Sıkı Güvenlik Önlemleri

Diyarbakır’da sabah erken saatlerden itibaren Nevruz alanına akın eden katılımcılar, güvenlik kontrollerinden geçirildi. DEM Parti yetkilileri, giriş kapılarında güvenlik güçlerinin sıkı denetim yaptığını ve bazı vatandaşların yöresel kıyafetleri gerekçe gösterilerek alana alınmadığını öne sürdü. Ayrıca, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nevruz etkinliğine, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, EMEP, TÖP, Halkevleri, KESK, TTB, SODAP, İHD ve 78’liler Girişimi gibi siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın yanı sıra Leyla Zana, Tunç Soyer ve Barış Anneleri de protokolde yer aldı.

Etkinliği takip etmek için 700’den fazla gazetecinin akredite olduğu belirtilirken, Nevruz alanında Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. DEM Parti açıklamasında, halkın 27 Şubat'taki çağrıyı sahiplendiğini vurguladığı ifade edildi.

Siyasi Liderlerden Nevruz Mesajları

Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasına siyasi liderlerden de mesajlar geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) lideri Bafıl Talabani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Nevruz’a özel mesajlarını iletti.

Bu yılki Nevruz etkinlikleri, güvenlik önlemleri, katılımcılar ve verilen mesajlar açısından dikkat çekerken, Abdullah Öcalan’dan yeni bir mesaj paylaşılmaması etkinliğin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.