Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, haberde Arafat’taki bir günlük görevlendirme listesinin çarpıtılarak, Hac Organizasyonu’nda görevli personelin sanki Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın özel ihtiyaçları için görevlendirildiği algısının oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu gazete, Başkanlığımızdan herhangi bir bilgi almadan, tek taraflı ve gerçek dışı bir içerikle kamuoyunu yanıltmıştır. Hac organizasyonunda görevlendirilen çamaşırcı ve ütücü personel, Mekke Hastanesi, sağlık merkezleri ve Arafat-Mina sağlık çadırlarında görevli sağlık çalışanlarının iş kıyafetlerini ve hastaların tekstil ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur.”

Açıklamaya göre, organizasyonda ayrıca hastanede yatan hastalar için görev yapan aşçılar ve çölyak hastalarına yönelik hizmet veren özel mutfak personeli de bulunuyor. Diyetisyenler ise sağlık standartlarına uygun yemek hazırlığı ve dağıtımını denetliyor.

Başkanlık, Arafat ve Mina gibi yoğun hizmet gerektiren alanlarda her yıl tüm görevlilerin aktif rol üstlendiğini belirterek, bu görevlendirmelerin yasal zemine uygun olarak yapıldığını ve kişilere özel ayrıcalıklı bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

“Daha önce de defalarca hem Başkanlığımız hem de Sayın Başkanımız hakkında maksatlı yayınlara imza atan bu gazete, bir kez daha kurumumuzu hedef alan çarpıtılmış bir içerikle kamuoyunda olumsuz algı oluşturma çabasına girmiştir. Bu nedenle haberle ilgili hukuki işlem başlatılmıştır” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi çağrısında bulunarak, görevli personelin hac ibadetine katkı sunmak üzere özveriyle çalıştığını ve bu emeğin değersizleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.