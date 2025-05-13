İhracat Birim Değeri Yükseldi, Yakıtlarda Düşüş Dikkat Çekti

Mart ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre %1,8 artış göstererek 116,1 seviyesine yükseldi. Sektörel bazda en dikkat çeken artış %9,3 ile gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yaşandı. Bu kalemi %2,2 artışla ham maddeler (yakıt hariç) ve %1,6 artışla imalat sanayi (gıda, içecek ve tütün hariç) izledi. Ancak yakıt kaleminde %15,4’lük sert bir düşüş yaşanması dikkat çekti.

İhracat Miktarı da Yükseldi, Gıda ve Ham Madde İhracatı Geriledi

İhracat miktar endeksi ise aynı dönemde %1,5 artarak 160,3 puana ulaştı. Buna karşın, gıda, içecek ve tütünde %6,3, ham maddelerde ise %4,1 oranında gerileme yaşandı. İmalat sanayindeki %2,0'lık artış ise ihracattaki genel yükselişi destekledi.

İthalatta Karışık Seyir: Gıda ve Yakıtta Artış, Ham Maddede Gerileme

İthalat birim değer endeksi Mart 2025’te %1,3 artışla 132,3’e çıktı. Özellikle gıda, içecek ve tütündeki %16,2’lik artış dikkat çekerken, ham maddelerde %4,3 ve imalat sanayinde %1,4’lük düşüşler yaşandı. Yakıt ithalatı ise %1,2 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise %0,8’lik sınırlı bir artışla 130,0 seviyesine ulaştı. Gıdada %8,0 ve yakıtta %5,1 oranında artış görülürken, ham maddelerde %7,3’lük gerileme yaşandı.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeksler Olumlu Seyirde

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi Şubat 2025’e göre %4,4 artışla 160,6 seviyesine yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık artış ise %5,7 olarak gerçekleşti. İthalat tarafında da benzer bir ivme gözlemlendi; arındırılmış ithalat miktar endeksi Şubat ayına göre %2,8 artarken, geçen yılın aynı ayına göre %4,0 yükseldi.

Dış Ticaret Haddi Artış Gösterdi

Mart 2025’te dış ticaret haddi, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranı olarak hesaplandığında 87,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puanlık bir artışa işaret ediyor. Söz konusu veri, Türkiye'nin ihracat gelirlerinin ithalata göre biraz daha avantajlı hale geldiğini gösteriyor.