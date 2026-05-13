İslamabad’da yaptığı açıklamada Asif, söz konusu yapının sadece ikili bir güvenlik düzenlemesi olarak değil, bölgesel ölçekte kolektif güvenliği güçlendirmeyi hedefleyen bir platform olarak değerlendirildiğini ifade etti. Asif, “Bu, geleceğe yönelik bir düzenlemedir. Katar ve Türkiye’nin de dahil olması, bölge içinde ekonomik ve savunma alanlarında dış bağımlılığı azaltacak bir yapı oluşturabilir” dedi.

Asif, girişimin herhangi bir ülkeye karşı olmadığını vurgulayarak, temel amacın bölgesel barış ve istikrarı güçlendirmek olduğunu belirtti. “Tüm ülkeler birbirine ekonomik olarak bağlıdır ancak kendi bölgemizde barışı koruyacak mekanizmalar geliştirmek önemlidir” ifadelerini kullandı.

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 17 Eylül 2025’te imzalanan anlaşma, taraflardan birine yönelik saldırının her iki ülkeye yapılmış sayılmasını öngörüyor. Türkiye ile anlaşmanın genişletilmesine ilişkin görüşmelerin yılın başında ileri aşamaya geldiği, ancak henüz resmi bir sonuç alınmadığı biliniyor.