Dış ticaret haddi 2023 yılı Eylül ayında 14 puan artarak 86,3 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Eylül ayında 72,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,0 puan artarak, 2023 yılı Eylül ayında 86,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 11,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,1 arttı, yakıtlarda yüzde 13,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 17,1 azaldı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 43,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,1 arttı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 12,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2023 Ağustos ayında 154,4 iken 2023 Eylül ayında yüzde 3,1 oranında artarak 159,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Eylül ayında 156,5 iken 2023 yılı Eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 164,0 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Ağustos ayında 129,6 iken 2023 Eylül ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 125,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Eylül ayında 114,8 iken 2023 yılı Eylül ayında yüzde 6,6 oranında artarak 122,3 oldu.