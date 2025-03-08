Pandemi Dönüşümün Başlangıcı Oldu

Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte kendisini geliştirmek isteyen Kılınç, yeni bir yetkinlik kazanma kararı aldı. Bu süreçte sınavlara girerek ağır vasıta ehliyeti aldı ve bunu bir mesleğe dönüştürme yolunda adım attı. “Hep erkek mesleği olarak görülen bir alanda neden biz olmayalım?” diyerek toplumdaki kalıpları yıkmak için direksiyon başına geçti.

Kadınların Gücünü Göstermek İçin Yola Çıktı

İki çocuk annesi Kılınç, kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurgulayarak, otobüs şoförlüğünde kadınların sayısının artması gerektiğini düşünüyor. Çevresinden büyük destek gördüğünü belirten Kılınç, özellikle genç kızların kendisini örnek almasının kendisini mutlu ettiğini dile getiriyor. “İlk kez kendimiz gibi birini direksiyon başında gördük” diyen genç kızların heyecanı, onun için en büyük motivasyon kaynağı olmuş.

“Kadın Eli Değmeli”

Daha önce ağır vasıta kullanmadığını ancak direksiyon başında büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Kılınç, kadınların bu alanda daha fazla yer alması gerektiğini belirtiyor. “Ehliyeti alırken çevremde acaba yapabilir mi diye düşünenler vardı. Ama şimdi binlerce yolcuyu güvenle taşıyorum. Kadının her alanda başarılı olabileceğini gösterdim ve bunun gururunu yaşıyorum” diyerek, kadınları cesaretle adım atmaya davet ediyor.

Semra Kılınç’ın azmi ve başarısı, kadınların her alanda var olabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak ilham veriyor.