Diplomatik görev değişikliklerine göre, Bolivya ve Ekvador’daki büyükelçilik görevlerini sürdüren Ertan Yalçın ile Makbule Başak Yalçın merkeze alındı. Ayrıca Angola Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik de merkeze çekilen isimler arasında yer aldı.

Yeni atamalar çerçevesinde Gine-Bissau Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu getirilirken, Macaristan Büyükelçiliğine Gülsun Erkul atandı. Nijer’de Türkiye’yi Özgür Arslan temsil edecek. Malezya Büyükelçiliğine Nevzat Uyanık atanırken, İsveç Büyükelçiliği görevine Korhan Karakoç getirildi. Madagaskar Büyükelçiliğine ise Halime Ebru Demircan atandı.

Öte yandan, merkeze alınan Angola Büyükelçisi Çelik’ten boşalan göreve Özgür Uludüz atandı.

Yayımlanan kararlarla birlikte Türkiye’nin farklı coğrafyalardaki diplomatik temsilinde önemli bir görev değişimi yaşanırken, yeni atamaların dış politikadaki temaslara nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.