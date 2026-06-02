Bakü'de düzenlenen ve "Dirençli ve Çeşitlendirilmiş Bir Enerji Geleceği için Uluslararası İş Birliği" temasıyla gerçekleştirilen Bakanlar Oturumu'nda konuşan Bayraktar, dünyanın son yıllarda art arda yaşanan krizlerle yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için çeşitlendirme ve ülkeler arasındaki bağlantısallığın birlikte geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, mevcut enerji altyapılarının daha verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

TANAP ve Irak-Türkiye Hattında Kapasite Artışı Mesajı

Türkiye'nin stratejik enerji projelerinden TANAP'ın halen önemli ölçüde kullanılmayan kapasiteye sahip olduğunu belirten Bayraktar, sınırlı yatırımlarla hattın taşıma kapasitesinin artırılabileceğini söyledi. Irak-Türkiye Boru Hattı'nın da Kerkük ve Basra bağlantılarıyla daha etkin kullanılabileceğini kaydeden Bayraktar, mevcut altyapının bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Elektriğin TANAP'ı" Geliyor

Bayraktar, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında planlanan yeni elektrik enterkoneksiyon projesini de gündeme taşıdı. Projeyi "TANAP'ın elektrik versiyonu" olarak tanımlayan Bayraktar, bu hat sayesinde bölgedeki elektrik kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Projenin ilerleyen dönemde Orta Asya'ya kadar uzanabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Bayraktar, bunun enerji ticaretini ve bölgesel entegrasyonu güçlendireceğini dile getirdi.

Türkmenistan Gazı İçin Yeni Dönem

Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasına yönelik çalışmaların da gündemde olduğunu açıklayan Bayraktar, bölge ülkelerinin bu konuda olumlu yaklaşım sergilediğini belirtti. Enerji güvenliği açısından yeni tedarik kaynaklarının önemine işaret eden Bayraktar, "Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılması konusunda artık ortak bir iradenin oluştuğu bir döneme giriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Enerji Merkezi Hedefi

Türkiye'nin enerji alanında önemli adımlar attığını vurgulayan Bayraktar, Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın devreye alınması ve Suriye'ye doğal gaz sevkiyatının başlamasının bu vizyonun somut örnekleri olduğunu söyledi. Avrupa ile doğal gaz ve elektrik bağlantılarının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, Türkiye'nin enerji koridoru ve ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda ilerlediğini kaydetti.

Yenilenebilir Enerjide Güçlü Büyüme

Bakü Enerji Forumu kapsamında düzenlenen yenilenebilir enerji panelinde de konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir aşamaya geldiğini söyledi. Mart 2026 itibarıyla Türkiye'nin kurulu gücünün 125 gigavatı aştığını belirten Bayraktar, bu kapasitenin yüzde 60'tan fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu açıkladı.

Güneş enerjisi ekipmanlarında yüzde 75, rüzgar enerjisi ekipmanlarında ise yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde edindiği tecrübeyi bölge ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bakü'deki temasları kapsamında Ukrayna, Özbekistan ve Mısır'ın enerji bakanlarıyla da görüşen Bayraktar, enerji alanındaki bölgesel iş birliklerinin artırılması yönünde temaslarını sürdürdü.